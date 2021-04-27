Действующая модель карантина на майские праздники меняться не будет, – премьер

Об этом сообщил накануне премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Приближаются важные для украинцев праздники, и важно, чтобы радость от их празднования не омрачил рост заболеваемости. Правительство не будет на майские праздники менять модель адаптивного карантина, поскольку он демонстрирует свою действенность: из «красной» зоны уже вышли Черновицкая и Одесская области, где стабилизировалась динамика заболеваемости. На следующей неделе к ним могут присоединиться еще несколько областей», – написал он в Facebook.

При этом премьер отмечает: чтобы майские праздники «прошли мягко», он обсудил вопрос соблюдения карантина с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.

Напомним, с воскресенья, 25 апреля, Одесская область перешла из «красной» зоны карантина в «желтую».

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Фото: slovoidilo.ua