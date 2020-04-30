Де в Одесі оновлять дорожню розмітку: список адрес

Впродовж травня працівниками комунальної установи «Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ» заплановано виконання робіт з нанесення дорожньої розмітки.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Розмітку буде нанесено на наступних ділянках вулично-дорожньої мережі Одеси:
- вул. Катерининська,
- вул. Рішельєвська,
- вул. Канатна,
- вул. Маразлієвська,
- Привокзальна площа,
- Середньофонтанська площа,
- вул. Середньофонтанська,
- вул. Краснова,
- 1-а ст. Люстдорфської дороги,
- вул. Грушевського,
- вул. Пушкінська.
Фото: Новоград.City