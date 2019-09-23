ДБР відкрило провадження проти Андрія Парубія через сутички в Одесі

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти екс-спікера Верховної Ради Андрія Парубія за фактом вчинення масових заворушень 2 травня 2014 року в Одесі.

Про це повідомив сам Парубій на своїй офіційній сторінці у Facebook.

Зокрема, нардеп оприлюднив фото звинувачення:

Також Парубій зазначив:

– ДБР відкрило проти мене кримінальне провадження. За організацію захисту Одеси весною 2014-го. Щоправда, у своєму листі ДБР це називає «масовими заворушеннями».

Екс-спікера Верховної Ради здивувало те, що у тексті не було формулювань «про «організацію, координацію і здійснення Парубієм державного перевороту під кодовими назвами «Майдан», «Революція Гідності»», про «незаконне усунення від влади законно обраного президента Януковича», про «захоплення влади організованою злочинною групою», про «злочинну протидію державній політиці реінтеграції України у єдиний простір з братньою Російською Федерацією».

– Але відчайдушна протидія української влади і громадянського суспільства гібридному захопленню путінською Росією всього нашого південного сходу — восьми українських областей, через захоплення влади проросійськими силами у обласних центрах, зокрема, і в Одесі — тут вже класифікується однозначно — як «факт створення і координування Парубієм А.В. громадських озброєних угрупувань з метою вчинення масових заворушень 02.05.2014 на території м.Одеси.» У документі ДБР це вже стверджується як ФАКТ. Дійсно — нова, химерна епоха, – зазначив Парубій.

Фото: LIGA.net