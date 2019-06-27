«Дали область в металлоломе»: в Одессе снова митинговали против предложенной кандидатуры губернатора

В Одессе у здания Одесской облгосадминистрации прошел второй митинг протеста против назначения на пост губернатора Одесской области предложенного президентом и согласованного Кабмином Андрея Андрейчикова.

«Обещали «страну в смартфоне», дали область в металлоломе», «Прекратите дерибанить город», «Нет мальчику Маркова», «Не пройдут наглые назначения в Одесской области»: с этими и другими плакатами вышли на митинг протеста те, кто выступает резко против кандидатуры нового губернатора Одесской области — депутаты, волонтеры, общественники, активисты.

«Мутное назначение» — так отозвались о возможном губернаторе нашего края в «общих чертах» участники акции протеста.

Депутат Одесского горсовета Ольга Квасницкая первым делом отметила, что дело не столько «в персоналиях», сколько в том, что наступило время обратиться к президенту Украины «с просьбой назначить ту кандидатуру, которая была бы согласована с жителями региона».

— Мы просим, чтобы кандидаты не спускались, как парашюты. Мы не рабы и у нас тут не деспотия. Одесса — город свободных людей. Они хотят честных правил игры. Мы просим услышать одесситов. Власти пора научиться слушать людей. Мы не стадо, мы мудрая и сильная нация, и требуем уважения к себе, — отметила она.

Лидер Одесской организации партии «Сила Людей» Олег Михайлик выразил уверенность, что на пост губернатора должен быть назначен человек, вызывающий уважение у общественности, известный своей конкретной деятельностью, защитник интересов жителей региона.

Глава городской ячейки партии «ДемАльянс» Юрий Дьяченко заявил, что нужен публичный конкурс для такой должности:

— Мы хотим, чтобы был назначен человек, который является авторитетом для одесситов. И мы очень надеемся, что президент Зеленский не подпишет указ о назначении на пост губернатора Одесской области Андрея Андрейчикова — «темной лошадки».

Журналист и блогер Зоя Казанжи напоминает:

— Так уже было. Сначала сюда выходила маленькая группа людей. Вот и сегодня мы проводим предупредительную акцию. Мы пришли к зданию ОГА пока только с плакатами. И мы предупреждаем, что уже установлено: человек, который предлагается на пост губернатора, имеет отношение к людям, которые обвинялись в терроризме. Да, мы пока только с плакатами, но шины уже заготовлены, и ответ будет жестким и быстрым!

Участники акции объявили, что в понедельник они собираются в Киев — с палатками и спальниками. И пока Зеленским не будет принято решение о «нормальном праймеризе», они оттуда не уедут. Сейчас идет сбор подписей под обращением к президенту Украины по этому поводу.

Многие участники акции откровенно заявили, что хотели бы видеть на посту губернатора Одесского региона депутата горсовета, кандидата в нардепы Ольгу Квасницкую, «которая зарекомендовала себя принципиальным человеком».

Как сообщала “Одесская жизнь”, первая акция протеста против назначения А. Андрейчикова прошла возле ОГА вчера, как только стало известно, что предложенная президентом кандидатура губернатора была согласована на заседании Кабмина.