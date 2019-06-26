Кабмин согласовывает кандидатуру нового главы Одесской ОГА в закрытом режиме

Вице-премьер-министр Павел Розенко сообщил, что президент подал на согласование Кабинета министров 8 кандидатур на посты руководителей облгосадминистраций.

В опубликованном на ФБ-странице Розенко списке есть и кандидат на пост губернатора Одесской области – Андрей Андрейчиков.

На проходящем сейчас заседании Кабмина было принято решение рассматривать предложенные президентом кандидатуры в закрытом режиме. Выступающие подчеркнули, что это процедура «не собеседования, а согласования».

Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал, что после рассмотрения и согласования кандидатур этих людей представят общественности.

Фото Igor Belov