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Новости Одессы и Одесской области

Кабмин согласовывает кандидатуру нового главы Одесской ОГА в закрытом режиме

Кабмин согласовывает кандидатуру нового главы Одесской ОГА в закрытом режиме

Вице-премьер-министр Павел Розенко сообщил, что президент подал на согласование Кабинета министров 8 кандидатур на посты руководителей облгосадминистраций.

В опубликованном на ФБ-странице Розенко списке есть и кандидат на пост губернатора Одесской области – Андрей Андрейчиков.

Фото из ФБ Павла Розенко

На проходящем сейчас заседании Кабмина было принято решение рассматривать предложенные президентом кандидатуры в закрытом режиме. Выступающие подчеркнули, что это процедура «не собеседования, а согласования».

Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал, что после рассмотрения и согласования кандидатур этих людей представят общественности.

 

Фото Igor Belov

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