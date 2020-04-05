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Новости Одессы и Одесской области

Чудо-корень по сказочной цене: стоимость килограмма имбиря в Измаиле дошла до запредельной отметки

Чудо-корень по сказочной цене: стоимость килограмма имбиря в Измаиле дошла до запредельной отметки

Ещё до эпидемии коронавируса, цена за килограмм имбиря колебалась от 75 до, максимум, 150 гривен. Так как «чудо-корешок» укрепляет иммунитет, имеет множество полезных свойств, а по слухам ещё и от COVID-19 спасает, то спекулянты поспешили взвинтить цены на такой продукт. Отныне корень имбиря можно найти за 600, а то и за 800 гривен.

Об этом сообщает издание «bessarabiainform».

По их информации, в сети распространились слухи о чудодейственных свойствах корня имбиря при коронавирусе. Действительно, такой корень является практически природным антибиотиком и имеет большой спектр благоприятного воздействия на организм человека.

Однако, по словам директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райанона, корень не является вакциной, тем более от коронавируса. То есть польза имбиря в борьбе с вирусами сильно преувеличена. Однако это не помешало завысить на него цену местным спекулянтам.

До того, как Covid-19 добрался до Украины, корешок стоил 140-150 гривен, а иногда его можно было найти по 75 гривен за килограмм. После введения национального карантина и распространения слухов о чудодейственных свойствах корня растения, цены на него поднялись в несколько раз.

Отныне даже в супермаркетах, например, в «Fozzi» продают корень по 490 гривен, а в «Таврии В» по 300 гривен за килограмм.  А на стихийных ранках цена может колебаться от 600 до 800 гривен.  В интернете уже начали делать мемы с корнем имбиря, предлагая обменять его на различные ценности, недвижимость или автомобиль.

Фото: bessarabiainform

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Артем Виноградов
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