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Новости Одессы и Одесской области

Что строят на Соборной площади в Одессе

Что строят на Соборной площади в Одессе

Мы уже сообщали, что на Соборной площади началось строительство детской инклюзивной площадки.

Как это происходит, узнавала корреспондент «Одесской жизни».

Оградительные ленты и строительная суета на большом участке знаменитой Соборки привлекают внимание прохожих и прогуливающихся одесситов. Там, неподалеку от Спасо-Преображенского собора, где была детская площадка, уже начались строительные работы. Пока они касаются покрытия будущей площадки.

Кстати, на бывшую детскую площадку поступали жалобы и нарекания. Одесситы рассказывали в соцсетях, что большая площадка требует ремонта, а некоторые игровые конструкции вообще становятся опасными для детей.

Так вот, старую площадку недавно снесли, а на ее месте сейчас уже строится новая, а если быть точнее, то это будет детская спортивная площадка с игровым комплексом (городская программа «Равенство»).

Более того, она будет обеспечена и всем необходимым для того, чтобы там могли позаниматься, отдохнуть и поиграть дети с инвалидностью, в том числе с проблемами зрения, опорно-двигательного аппарата и аутоиммунными заболеваниями.

Детская площадка будет оснащена и необходимыми подъездами для инвалидных колясок. На ней будет новое современное безопасное покрытие, появятся новые скамейки и урны.

Рядом с оградительной лентой вывешена и визулизация будущего нового спортивно-игрового детского объекта в самом центре Одессы.

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Мария Котова
Мария Котова
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