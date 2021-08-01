Что сегодня отмечают православные?

Макрина родилась в IV веке в Каппадокии и воспитывалась в христианской вере. Назвали девочку так в честь её бабушки-христианки, пострадавшей во время гонений императора Галерия.

Когда Макрина подросла, её обручили со знатным юношей. Однако до свадьбы он не дожил. Тогда девушка отказалась выходить замуж за кого-либо другого и стала монахиней. По некоторым свидетельствам, святая руководила сёстрами обители и могла исцелять от болезней, изгонять бесов и предсказывать будущее.

Умерла блаженная в 379 году в своей обители.