Что сегодня отмечают православные?

Сохранившиеся сведения об Антонии противоречивы. Есть так называемые «Антониевская» и «Феодосиевская» версии, которые существенно отличаются друг от друга по хронологии. Если верить одной из них, Антоний родился около 983 года в городе Любече, недалеко от Чернигова. На Афоне он постригся в монахи и через некоторое время вернулся на Русь.

Согласно «Феодосиевской» версии, святой поселился отшельником под Киевом в пещере (ныне — Дальние, Феодосиевые, пещеры Киево-Печерской лавры). Постепенно вокруг него начали собираться ученики и складываться монашеская община. Среди монахов были выходцы из ближайшего окружения князя Изяслава Ярославича. Одного из них, Варлаама, Антоний поставил игуменом, а сам удалился в соседнюю пещеру (ныне — Ближние, Антониевы, пещеры Киево-Печерской лавры). При этом он продолжал быть духовным лидером братии.

В 1068 году в Киеве произошло восстание, и князь Изяслав бежал из города. На его место пришел полоцкий князь Всеслав Брячиславич. В мае 1069 года Изяслав вернулся в Киев и повздорил с Антонием по неизвестной причине. В результате Антоний уехал в Чернигов к Святославу Ярославичу. Там он основал Болдинский пещерный монастырь.

В 1073 году к власти в Киеве пришел Святослав и Антоний вернулся. В том же году он, вероятно, участвовал в закладке каменного Успенского собора монастыря. Вскоре преподобный умер. Тело его погребли в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры.