Что сегодня отмечают православные?

В православии Собор Архангела Гавриила празднуется два раза в году — после Благовещения (8 апреля) и 26 июля.

Господь избрал Архангела Гавриила для того, чтобы тот сообщил Деве Марии и всем людям благую весть о Воплощении Сына Божия. Поэтому на следующий день после Благовещения и почитают Архангела Гавриила. А вторая дата празднования связана с освящением в 17 веке в Константинополе храма, воздвигнутого во имя святого Архистратига.

Имя Гавриил означает «Сила Божья» или «Божья твердыня». На иконах Архангел Гавриил изображается с райской ветвью, принесенной им Деве Марии, или со светящимся фонарем в правой и зеркалом в левой руке.

Фото: zn.ua