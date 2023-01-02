Что сделать, чтобы не пропал декабрьский проездной Одессе?

Из-за остановок городского электротранспорта в Одессе 6 — 18 декабря, приобретенные проездные билеты на декабрь продлят до 13 января 2023 года. Об этом сообщает «Одесгорэлектротранс».

Для этого необходимо прийти с проездным билетом на декабрь в административное здание предприятия «Одесгорэлектротранс» или в одну из касс по следующим адресам:

Старосенная площадь;

Куликовое поле

ул. Черноморского казачества;

ул. Водопроводная, 1, каб. 16.

При этом проездные билеты на 7, 10 и 15 дней продлеваться не будут. Они были продлены ранее до 31 декабря 2022 года.

Напомним, что городской электротранспорт в Одессе возобновил работу 2 января 2023 года после вынужденого простоя из-за проблем с электричеством.