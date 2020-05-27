Что произошло в Одессе 27 мая: план формирования ОТГ и пожар в гараже

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- В Правительстве приняли перспективный план формирования ОТГ для Одесской области. Согласно распоряжению об утверждении перспективного плана формирования территорий общин Одесской области, всего будет создано 90 общин.
- В Суворовском районе Одессы возле детской площадки задержали мужчину с пистолетом. Подозрительную личность, которая крутилась возле детской площадки на улице Давида Ойстраха, заметили местные жители.
- Спасатели в Одессе остановили пожар в гараже и спасли от огня два автомобиля.