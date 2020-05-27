Что произошло в Одессе 27 мая: план формирования ОТГ и пожар в гараже

Децентрализация на Одесщине: добровольно-принудительный формат и исчезающие громады До выборов в местные советы осталось пять месяцев. И состояться они должны на новой территориальной основе – на уровне громад и укрупненных районов. К этому сроку планируется полное завершение децентрализации – изменение административно-территориального устройства страны. ПОДРОБНЕЕ

Пожар в колледже на Троицкой: активисты проведут 28 мая акцию в поддержку Андрея Хаецкого На прошедшей неделе Киевский районный суд Одессы арестовал бывшего заместителя директора по административно-хозяйственной работе колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Андрея Хаецкого. В поддержку подозреваемого, которого, по мнению общественников, пытаются в этом деле сделать «стрелочником», выступили общественные деятели, представители творческой общественности, журналисты и волонтеры. ПОДРОБНЕЕ