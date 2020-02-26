Что произошло в Одессе 26 февраля: последствия урагана и перекрытия дорог

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
Коммунальные службы города продолжают ликвидировать последствия штормового ветра в Одессе. Осталось убрать 34 дерева из 378, которые обрушились от порывов ветра. Продолжение…
Третьи сутки некоторые жители города вынуждены оставаться без электроэнергии – последствия урагана, который обрушился на Одессу 24 февраля, до сих пор не устранили. Жители Слободки третий день без электричества, в связи с этим они перекрыли дорогу. Продолжение…
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