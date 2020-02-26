Что произошло в Одессе 26 февраля: последствия урагана и перекрытия дорог

Третьи сутки некоторые жители города вынуждены оставаться без электроэнергии – последствия урагана, который обрушился на Одессу 24 февраля, до сих пор не устранили. Жители Слободки третий день без электричества, в связи с этим они перекрыли дорогу. Продолжение…