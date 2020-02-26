Последствия урагана в Одессе: осталось вывезти более 30 деревьев

Осталось убрать 34 дерева из 378, которые обрушились от порывов ветра. В основном это очень крупные деревья, распил и вывоз которых требует много времени и привлечения дополнительной техники, кранов и вышек.

В настоящее время на улицах города работают 15 автовышек коммунальных предприятий «Горзелентрест», «Одесгорсвет» и «ОЭЭМП», 3 мусоровоза «Одескоммунтранс». Кроме того, привлечены 5 самосвалов и 5 автопогрузчиков КП «Городские дороги», а также 2 автокрана.

Сотрудники «Одессаоблэнерго» работают над обрывами линий электропередач с привлечением 18-ти вышек.

Фото: Одесский горсовет

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