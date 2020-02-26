fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Последствия урагана в Одессе: осталось вывезти более 30 деревьев

Последствия урагана в Одессе: осталось вывезти более 30 деревьев

Коммунальные службы города продолжают ликвидировать последствия штормового ветра в Одессе.

Осталось убрать 34 дерева из 378, которые обрушились от порывов ветра. В основном это очень крупные деревья, распил и вывоз которых требует много времени и привлечения дополнительной техники, кранов и вышек.

В настоящее время на улицах города работают 15 автовышек коммунальных предприятий «Горзелентрест», «Одесгорсвет» и «ОЭЭМП», 3 мусоровоза «Одескоммунтранс». Кроме того, привлечены 5 самосвалов и 5 автопогрузчиков КП «Городские дороги», а также 2 автокрана.

Сотрудники «Одессаоблэнерго» работают над обрывами линий электропередач с привлечением 18-ти вышек.

Фото: Одесский горсовет

 

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить