Что произошло в Одессе 25 февраля: последствия урагана и вырубка деревьев ради строительства дорог

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.

На склоне Французского бульвара, где вырубили несколько сотен деревьев, начали прокладывать дорогу. На месте есть тяжёлая строительная техника, в том числе асфальтный каток. Продолжение…

В Одесской области дерево рухнуло на газовую трубу. Сильный ветер, бушевавший 24 февраля, обрушил большое дерево на газовую магистраль в Березовке. Продолжение…

Коммунальные службы города распилили и вывезли половину из 378 упавших в понедельник деревьев. Роботы по ликвидации последствий урагана «Юля» продолжались всю ночь. Продолжение…

Штормовой ветер отогнал воду у берега Одессы и обнажил дно. Непогода удивительно отразилась на морском побережье. Продолжение…

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