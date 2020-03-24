Что произошло в Одессе 24 марта: горелые плавни и пленные моряки

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.

Одесский моряк рассказал, как пираты громили судно у берегов Африки и захватили пленников. По словам моряка, пираты схватили всех членов экипажа, которые находились на палубе, а также капитана и его помощника. Продолжение…

В Одесской области вновь горели плавни. За последние недели сгорело 5 тыс. га. Пожар в дельте Днепра начался вечером в понедельник – в течение трех часов горели плавни. Продолжение…

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