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Новости Одессы и Одесской области

Одесский моряк рассказал, как пираты громили судно у берегов Африки и захватили пленников

Одесский моряк рассказал, как пираты громили судно у берегов Африки и захватили пленников

Член экипажа контейнеровоза MSC TALIA F рассказал подробности нападения пиратов в Гвинейском заливе.

Об этом сообщила его сестра, одесситка Александра, передает “Одесса-Медиа”.

По словам моряка, пираты схватили всех членов экипажа, которые находились на палубе, а также капитана и его помощника. Десяти морякам удалось спрятаться в трюме. Пираты  взяли в плен семь человек. Затем они начали стрелять по каютам и ломать оборудование для управления судном.

После погрома пираты покинули корабль. Моряки, которым удалось спрятаться, бросили якорь, поскольку судном управлять невозможно.

В настоящее время, по словам одесского моряка, они ждут прибытия военного корабля, который отправили им на помощь.

Напомним, семь украинских моряков были похищены 22 марта в Гвинейском заливе прямо с борта судна. Пираты атаковали контейнеровоз MSC TALIA F (IMO: 9308601) под флагом Португалии. Экипаж судна состоит из 17 моряков. Семерых похитили пираты. По предварительным данным, среди них есть жители Одессы.

Фото: vesselfinder.com

 

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