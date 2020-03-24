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Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области вновь горели плавни: за последние недели сгорело 5 тыс. га

В Одесской области вновь горели плавни: за последние недели сгорело 5 тыс. га

Пожар в дельте Днепра начался вечером в понедельник – в течение трех часов горели плавни.

Об этом сообщил начальник научного отдела НПП «Тузловские лиманы», эколог Иван Русев.

По его словам, за последние несколько недель в дельте Днестра, в основном в границах Нижнеднестровского национального природного парка, полыхают плавни и пойменный лес, сгорело более 5000 га.

“Бороться с такими пожарами никто не пытался, да и в принципе, технически это практически невозможно. Разве что вертолетом, которого нет”, – отметил Иван Русев, подчеркнув важность профилактики правонарушений.

Эколог рассказал, что в этот период уже идет активная вегетация растительности, кустарников. На гнездах уже сидят серые гуси, лысухи, строят гнезда лебеди-шипуны. Поэтому пожары в этот период года очень негативно влияют на биоразнообразие.

Фото: Иван Русев

 

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