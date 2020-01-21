Что произошло в Одессе 21 января: ранние гнезда орланов и нападение собаки на хозяйку

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- В Одессе ротвейлер, бросился на хозяйку, повалил ее на землю и стал кусать. Женщина от неожиданности и боли закричала. Продолжение…
- Из-за аномального тепла в Одесском регионе рано начали вить гнезда краснокнижные орланы. Пара орланов-белохвостов укрепляет свое гнездо в лесной полосе возле Национального природного парка “Тузловские лиманы”. Продолжение…
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