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Новости Одессы и Одесской области

Из-за аномального тепла в Одесском регионе рано начали вить гнезда краснокнижные орланы (фото)

Из-за аномального тепла в Одесском регионе рано начали вить гнезда краснокнижные орланы (фото)

Пара орланов-белохвостов укрепляет свое гнездо в лесной полосе возле Национального природного парка “Тузловские лиманы”.

Как сообщает эколог Иван Русев на своей странице в Facebook, орлан-белохвост встречается в этих местах преимущественно осенью и зимой. И довольно часто его можно наблюдать тут на зимовке.

Но в этом году, по его словам, орланы  из-за аномального тепла очень рано начали заботиться о гнездовании.

Размах крыльев орланов достигает 240 см. Продолжительность жизни – 25-30 лет. Существенным условием при выборе участка для гнездования является отсутствие человека и близость водоема, который может обеспечить питание.

Но в данном случае, отмечает Иван Русев, орланы выбрали место для гнездования у автотрассы. Из-за фактора беспокойства в прошлом году они не смогли успешно вывести свое потомство.

Это охраняемый вид Красной книгой Украины (статус – редкий), Красным списком МСОП , Европейским красным списком, конвенцией CITIES, а также Боннской и Бернской конвенциями.

Для сохранения орланов нужно принимать меры по охране мест гнездования, усилению контроля за незаконным отстрелом, а также пропагандой природоохранных мер среди населения, особенно среди охотников.

Фото: Иван Русев, luxfon.com

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