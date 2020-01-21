В Одессе пристрелили пса, который искусал хозяйку и напал на полицейских (видео)

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции в Одесской области.

47-летняя одесситка гуляла в парке за зданием облгосадминистрации с двумя ее собаками.

Вдруг один из питомцев, ротвейлер, бросился на хозяйку, повалил ее на землю и стал кусать.

Женщина от неожиданности и боли закричала. Крики услышали инспекторы полиции, которые патрулировали территорию, и поспешили на помощь.

Полицейские попытались переключить внимание животного на себя, но оно не реагировало. А когда инспекторы попробовали прогнать собаку, она бросилась на них.

Один из патрульных полицейских принял решение пристрелить взбесившегося пса. В итоге, чтобы обезвредить животное, он применил табельное огнестрельное оружие.

Как отметили в Патрульной полиции, правоохранитель действовал согласно статье 46 Закона Украины “О Национальной полиции”.

Как выяснилось, это был не первый случай, когда убитая собака напала на ее хозяйку. При этом одесситка выгуливала бойцовское животное без намордника.

В этот раз женщину увезли в больницу с многочисленными кусаными ранами. Ее вторую собаку передали родственникам.

Фото, видео: xydessa.com, 7kanal.com.ua

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