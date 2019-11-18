Что произошло в Одессе 18 ноября: ДТП с детьми и возвращение украинских кораблей из России

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.

На улице Старопортофранковской в результате дорожно-транспортного происшествия повреждены 4 автомобиля и городской трамвай. Больше всего пострадала легковая машина, ее зажало между трамваем и другими машинами. Продолжение…

В Одесской мэрии допускают повышение тарифа на проезд в маршрутках. Это связано с планами городских чиновников заменить тесные желтые маршрутки «Богдан» большими, вместительными автобусами. Продолжение…

Военные корабли, задержанные российскими пограничниками год назад в ходе инцидента в Керченском проливе, передали Украине. Украинские катера «Никополь», «Бердянск» и буксир «Яны Капу» направляются домой. Сегодня, 18 ноября, в акватории Черного моря корабли передали украинской стороне. Продолжение…

В Одесской области прямо на пешеходном переходе сбили двух малышей. Пострадавшие – 4-летняя девочка и 3-летний мальчик. Дети вместе с мамой переходили дорогу по пешеходному переходу. Продолжение…

Фото: Елена Зеркаль

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