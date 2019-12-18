Что произошло в Одессе 18 декабря: пожар на 7-ом километре и забастовка фермеров

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- На крупнейшем рынке Украины “7 километр” возник пожар. Горели склады. Продолжение…
- В Одессе утилизировали почти 4 тонны различных наркотиков, которые были изъяты при незаконном обороте. Были уничтожены оптовые партии контрабандной марихуаны, кокаина, героина, стоимость которых по ценам “черного рынка” составляет $ 100 000 000. Продолжение…
- Противники земельной реформы в Украине перекрыли пограничный пункт пропуска «Кучурган». Они закрыли въезд с помощью сельхозтехники и автомобилей. Продолжение…
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