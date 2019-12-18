Кокаин, героин, марихуана: в Одессе сожгли почти 4 тонны наркотиков на 100 млн долларов

В Одессе утилизировали почти 4 тонны различных наркотиков, которые были изъяты при незаконном обороте.

Об этом сообщает Управление СБУ в Одесской области.

Все эти вещдоки после судебных постановлений были предоставлены для уничтожения спецпредприятию, которое занимается утилизацией опасных отходов.

Наркотики сжигали под наблюдением совместной комиссии СБУ и контролирующих органов, с участием общественности и местных СМИ.

Были уничтожены оптовые партии контрабандной марихуаны, кокаина, героина, стоимость которых по ценам “черного рынка” составляет $ 100 000 000.

Фото: СБУ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!