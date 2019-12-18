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Новости Одессы и Одесской области

“Нет продаже земли”: сотни фермеров перекрыли пункт пропуска “Кучурган” в Одесской области

“Нет продаже земли”: сотни фермеров перекрыли пункт пропуска “Кучурган” в Одесской области

Противники земельной реформы в Украине перекрыли пограничный пункт пропуска «Кучурган». Они закрыли въезд с помощью сельхозтехники и автомобилей.

«Аграрии протестуют по всей стране. Этот всеукраинский протест не получится дискредитировать, сейчас акции продолжаются и будут только нарастать», — написала на своей странице в Facebook глава Ассоциации животноводов Украины Ирина Паламар.

На въезде в пункт пропуска образовались километровые пробки. По словам очевидцев, в акции участвовали около 400 человек и 40 единиц сельхозтехники.

Напомним, аграрии протестуют против земельной реформы по всей стране. Они перекрывают главные автомагистрали Украины в знак протеста против продажи земли. Во вторник, 17 декабря, они вышли на дороги Херсонской, Полтавской, Харьковской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Житомирской и Хмельницкой областей. В частности, они перекрыли движение по трассе Одесса-Рени и Одесса-Киев.

Фото: Ирина Паламар, группа “Роздільна це наш Край” в Facebook

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