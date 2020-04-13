Что произошло в Одессе 13 апреля: сошедший с рельсов поезд и увольнение директора худмузея

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.

В Одессе грузовой поезд сошел с рельсов и загорелся. Известно, что это был путемонтажный грузовой состав. Продолжение…

Облсовет никак не может смириться с тем, что после решения уволить Александра Ройтбурда он вернулся на работу. Недавно депутаты снова подали апелляцию на решение Приморского райсуда восстановить в должности директора худмузея. Продолжение…

В Одессе закрыли один из бюветов. Его закрыли на ремонт. Продолжение…

Одесская епархия УПЦ Московского патриархата пообещала мерять прихожанам температуру на входе в храм. Также священники обещают следить, чтоб они стояли на расстоянии 2-3 метра друг от друга. Продолжение…

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