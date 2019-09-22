Что приготовил кино-театрально-концертный октябрь одесситам?

Несмотря на то, что самая грустная пора года в разгаре, скучать в Одессе не придется. Актеры из Украины и ближнего зарубежья привезут жизнерадостные комедии, а на концертных афишах будут мелькать исключительно звездные имена.

ТЕАТРЫ: про кино, домино и любовь

4 октября в украинском театре (ул. Пастера, 15) киевские актеры покажут одесситам новую комедию «Хочу сниматься в кино!». 19-летняя героиня буквально бредит этой идеей и собирается отправиться на «фабрику грез», где работает сценаристом ее отец. Неважно, что девушка не видела его много лет, она уверена, что папаша непременно ей поможет. И внезапно свалившаяся на голову дочь в считанные минуты переворачивает жизнь голливудского сценариста с ног на голову…

В ролях: Екатерина Кистень, Александр Ярема, Мария Трепикова.

Стоимость билетов — от 120 до 600 грн.

14 октября в украинском театре состоится спектакль «Игра на вылет». Он поставлен по итальянской пьесе и рассказывает о вечном споре мужчины и женщины. Две одинокие сестры спасают от самоубийства незнакомца, который разочаровался в жизни и женщинах. Желая поддержать, они приводят его в дом и создают роскошные условия. Однако благодарности спасительницы не дождались: их герой спит до обеда, играет в азартные игры и выманивает у них деньги. Ну, а финал истории — удивителен и непредсказуем.

В ролях: Лариса Удовиченко, Сергей Колесников, Олег Акулич, Мария Болтнева, Александр Горшков.

Стоимость билетов — от 180 до 1380 грн.

17 октября в украинском театре одесситы смогут увидеть еще один веселый спектакль — «Самый лучший день». Это классическая комедия положений, которая случилась в жизни современных героев. Медиа-магнат однажды утром обнаруживает в доме вора, который явился с чистосердечным признанием. Более того, он оказывается женихом дочери магната, девушки без комплексов, зато с хорошим аппетитом. Магнат удивлен и в то же время рад потенциальному зятю. Но когда выясняется, что они говорят о разных девушках, ситуация запутывается еще больше…

В ролях: Алексей Агопьян, Ирина Охотниченко, Елена Головина, Ирина Гатун, Алина Катречко.

Стоимость билетов — от 150 до 600 грн.

КОНЦЕРТЫ: уникальные инструменты и боевые танцы

7 октября в кирхе (ул. Новосельского, 68) состоится концерт голландского композатора-минималиста и лютниста Джозефа ван Виссема. Он известен нестандартным подходом к использованию лютни — инструмента ренессанса и барокко. Несколько лет назад ван Виссем получил награду на Каннском кинофестивале за лучшую музыку к фильму. В Одессе композитор представит поклонникам два новых альбома.

Стоимость билетов — от 150 до 500 грн.

8 октября в оперном театре (пер. Чайковского, 1) выступит коллектив Il Divo. Сопровождать концерт интернационального квартета будет живая симфоническая музыка. Il Divo внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый успешный международный поп-проект. В состав квартета входят лучшие голоса мира — испанец Карлос Марина, швейцарец Крис Бюлер, американец Дэвид Миллер и француз Себастьен Изамбар. Зрители услышат песни о любви, оперные арии, известные саундтреки, а также композиции Тони Брекстон, Эннио Морриконе, Фрэнка Синатры.

Стоимость билетов — от 1900 до 7500 грн.

15 октября в музкомедии (ул. Пантелеймоновская, 3) выступит ансамбль The Hardkiss — украинская англоязычная группа, работающая в стиле прогрессив-поп. На сцену выйдут более 15 музыкантов-мультиинструменталистов и предложат свои лучшие песни в новом звучании. Впервые за все время существования группы зрители смогут побывать на ее акустических концертах. Главные хиты The Hardkiss прозвучат в неожиданных аранжировках, с использованием не только классических, но и народных инструментов.

Стоимость билетов — от 400 до 1550 грн.

28 октября в филармонии (ул. Бунина, 15) одесситов ждет сюрприз — впервые на украинскую сцену выйдет Государственный ансамбль песни и танца Грузии «Мхедрули» с новой программой «Дух Грузии». Шоу расскажет об истории Грузии, легендах и людях, о любви и военных победах. В исторических сценах исполнители демонстрируют бои на настоящих боевых грузинских мечах. Артисты исполняют танцы в ярких национальных костюмах, а в световом оформлении использованы ультрасовременные технологии.

Стоимость билетов — от 150 до 600 грн.

Начало всех спектаклей и концертов — в 19.00.

КИНО: премьера с Брюссом Уиллисом и фильм о человеке с синдромом Дауна

ИСТОРИЧЕСКОЕ

10 октября в одесских кинотеатрах состоится премьера фильма, созданного украинскими и американскими кинематографистами, «Захар Беркут».

В главных ролях: Томми Флэнеган, Роберт Патрик, Элисон Дуди.

СЮЖЕТ. Фильм поставлен по одноименной повести Ивана Франко. Монгольская орда во главе с ханом Бурундой движется на запад, истребляя все на своем пути. Дойдя до Карпатских гор, войско останавливается на ночлег. Однако несколько местных охотников – братья Беркуты тайком пробираются в лагерь и освобождают пленных. После этого хан решает отомстить и уничтожить карпатское поселение, но у Захара Беркута и небольшой общины есть свой план.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ

17 октября одесситы смогут увидеть новую ленту производства США «Арахисовый сокол».

В главных ролях: Шайя ЛаБафф, Дакота Джонсон, Зак Годдзаген, Джон Хоукс.

СЮЖЕТ. Один из героев фильма с синдромом Дауна — Зак местает стать профессиональным рестлером. Он сбегает из лечебницы и встречает мелкого мошенника Тайлера, который попытается помочь Заку осуществить его мечту..

ДРАМА

31 октября в городе пройдет показ нового американского фильма «Сирота Бруклин».

В главных ролях: Брюс Уиллис, Эдвард Нортон, Уиллем Дефо, Лесли Манн.

СЮЖЕТ. Одинокий частный детектив Лайонел Эссрог, решает начать расследование убийства своего наставника и единственного друга Фрэнка Минна. Он стремится распутать клубок тщательно скрываемых тайн и проходит путь от пропитанных джином джаз-клубов в Гарлеме до жестоких трущоб Бруклина и политической элиты мегаполиса. Лайонел бросает вызов гангстерам, коррупции и наиболее опасному человеку города, чтобы очистить имя своего друга и спасти близкую ему женщину.

Фото: moemisto.ua