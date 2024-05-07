Что празднуют 7 мая: День планетариев, Светлый вторник и другие события

Что празднуют в Украине и мире 7 мая. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.
Праздники и события 7 мая
День распространения информации о детской депрессии
Этот праздник предназначен для повышения осведомленности о детской депрессии. Цель — рассказать родителям, учителям и общественности о признаках и способах поддержки детей, которые могут сталкиваться с этим состоянием.
День осведомленности о ментальном здоровье детей
Этот праздник направлен на повышение осознанности о важности ментального здоровья детей. Он напоминает о необходимости поддержки, понимания и своевременного вмешательства для сохранения психического благополучия детей.
День осведомленности о раке мочевого пузыря
Этот праздник предназначен для распространения информации о раке мочевого пузыря. Цель — напомнить о важности ранней диагностики, профилактики и лечения этого вида онкологии.
Всемирный день сирот СПИДа
Этот праздник предназначен для поддержки детей, которые потеряли родителей из-за СПИДа. Он напоминает о важности социальной поддержки и помощи этим детям.
Светлый вторник
Это формальный день, который не имеет конкретного празднования. Он может указывать на начало недели или просто отмечать вторник как день работы и активности.
Всемирный день борьбы с астмой
Этот праздник предназначен для повышения осведомленности об астме и содействия предупреждению и контролю этого заболевания.
Международный день планетариев
Этот праздник отмечает роль планетариев в популяризации астрономии и науки о космосе. Они помогают понимать вселенную и восхищают нас своими экспозициями и показами.
Именины 7 мая
7 мая именины празднуют: Семен, Антон, Михаил, Иван, Иосиф, Бернард, Василий, Людмила.
Кто из известных людей родился 7 мая
В этот день родились:
- 1711 год: Дэвид Юм, шотландский мыслитель, который делал значительный вклад в философию эмпиризма и экономическую теорию, был ключевой фигурой Просвещения.
- 1833 год: Иоганнес Брамс, немецкий музыкант, снискал славу как один из величайших композиторов своего времени, известный своей работой как пианист и дирижер.
- 1885 год: Николай Кащенко, украинский ученый в области биологии, внес значительный вклад в развитие биологических наук.
Памятные даты 7 мая
- 1104 год: В битве при Гарране войска крестоносцев потерпели поражение.
- 1253 год: Францисканец Гийом де Рубрук возглавил посольство, которое отправилось из Константинополя в Каракорум.
- 1663 год: Открытие Королевского театра стало значительным событием в культурной жизни Лондона.
- 1785 год: Первая в истории переправа через Ла-Манш на воздушном шаре была осуществлена Жан-Пьером Франсуа Бланшаром и Джоном Джеффрисом.
- 1824 год: Людвиг ван Бетховен представил миру свою Девятую симфонию во время премьеры в Вене.
- 1832 год: Провозглашение независимости Грецией стало важным шагом в формировании современного государства.
- 1861 год: Решение штата Теннесси об отделении от Соединенных Штатов Америки было принято в этом году.
- 1887 год: Томас Стивенс завершил свое кругосветное путешествие на велосипеде, став первым человеком, совершившим такое достижение.
- 1915 год: Трагедия «Лузитании» — немецкая подводная лодка «U-20» потопила британский лайнер, в результате чего погибло 1198 человек.
- 1927 год: Основание авиакомпании VARIG в Бразилии положило начало ее пути к статусу лидера авиационной индустрии в Латинской Америке.
- 1945 год: Акт о безусловной капитуляции Германии был подписан в Реймсе в 2:41, заложив конец Европейским боевым действиям Второй мировой войны.
- 1946 год: В Токио была основана компания «Токио цусин когьо», которая впоследствии стала известной как «Sony».
- 1956 год: Министр здравоохранения Великобритании отклонил идею кампании против курения, сомневаясь в ее вредности.
- 1995 год: Национальный банк Украины выпустил монету номиналом в 200 тысяч рублей.
- 1996 год: «Пятый элемент» — фильм Люка Бессона, был представлен на Каннском кинофестивале.
- 2008 год: Землетрясение магнитудой 3 балла по шкале Рихтера произошло в Черном море в 11:00.
- 2016 год: В Полтаве был открыт первый в мире памятник гетману Ивану Мазепе.