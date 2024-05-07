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Что празднуют 7 мая: День планетариев, Светлый вторник и другие события

Что празднуют 7 мая: День планетариев, Светлый вторник и другие события

Что празднуют в Украине и мире 7 мая. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.

Праздники и события 7 мая

День распространения информации о детской депрессии

Этот праздник предназначен для повышения осведомленности о детской депрессии. Цель — рассказать родителям, учителям и общественности о признаках и способах поддержки детей, которые могут сталкиваться с этим состоянием.

День осведомленности о ментальном здоровье детей

Этот праздник направлен на повышение осознанности о важности ментального здоровья детей. Он напоминает о необходимости поддержки, понимания и своевременного вмешательства для сохранения психического благополучия детей.

День осведомленности о раке мочевого пузыря

Этот праздник предназначен для распространения информации о раке мочевого пузыря. Цель — напомнить о важности ранней диагностики, профилактики и лечения этого вида онкологии.

Всемирный день сирот СПИДа

Этот праздник предназначен для поддержки детей, которые потеряли родителей из-за СПИДа. Он напоминает о важности социальной поддержки и помощи этим детям.

Светлый вторник

Это формальный день, который не имеет конкретного празднования. Он может указывать на начало недели или просто отмечать вторник как день работы и активности.

Всемирный день борьбы с астмой

Этот праздник предназначен для повышения осведомленности об астме и содействия предупреждению и контролю этого заболевания.

Международный день планетариев

Этот праздник отмечает роль планетариев в популяризации астрономии и науки о космосе. Они помогают понимать вселенную и восхищают нас своими экспозициями и показами.

Именины 7 мая

7 мая именины празднуют: Семен, Антон, Михаил, Иван, Иосиф, Бернард, Василий, Людмила.

Кто из известных людей родился 7 мая

В этот день родились:

  • 1711 год: Дэвид Юм, шотландский мыслитель, который делал значительный вклад в философию эмпиризма и экономическую теорию, был ключевой фигурой Просвещения.
  • 1833 год: Иоганнес Брамс, немецкий музыкант, снискал славу как один из величайших композиторов своего времени, известный своей работой как пианист и дирижер.
  • 1885 год: Николай Кащенко, украинский ученый в области биологии, внес значительный вклад в развитие биологических наук.

Памятные даты 7 мая

  • 1104 год: В битве при Гарране войска крестоносцев потерпели поражение.
  • 1253 год: Францисканец Гийом де Рубрук возглавил посольство, которое отправилось из Константинополя в Каракорум.
  • 1663 год: Открытие Королевского театра стало значительным событием в культурной жизни Лондона.
  • 1785 год: Первая в истории переправа через Ла-Манш на воздушном шаре была осуществлена Жан-Пьером Франсуа Бланшаром и Джоном Джеффрисом.
  • 1824 год: Людвиг ван Бетховен представил миру свою Девятую симфонию во время премьеры в Вене.
  • 1832 год: Провозглашение независимости Грецией стало важным шагом в формировании современного государства.
  • 1861 год: Решение штата Теннесси об отделении от Соединенных Штатов Америки было принято в этом году.
  • 1887 год: Томас Стивенс завершил свое кругосветное путешествие на велосипеде, став первым человеком, совершившим такое достижение.
  • 1915 год: Трагедия «Лузитании» — немецкая подводная лодка «U-20» потопила британский лайнер, в результате чего погибло 1198 человек.
  • 1927 год: Основание авиакомпании VARIG в Бразилии положило начало ее пути к статусу лидера авиационной индустрии в Латинской Америке.
  • 1945 год: Акт о безусловной капитуляции Германии был подписан в Реймсе в 2:41, заложив конец Европейским боевым действиям Второй мировой войны.
  • 1946 год: В Токио была основана компания «Токио цусин когьо», которая впоследствии стала известной как «Sony».
  • 1956 год: Министр здравоохранения Великобритании отклонил идею кампании против курения, сомневаясь в ее вредности.
  • 1995 год: Национальный банк Украины выпустил монету номиналом в 200 тысяч рублей.
  • 1996 год: «Пятый элемент» — фильм Люка Бессона, был представлен на Каннском кинофестивале.
  • 2008 год: Землетрясение магнитудой 3 балла по шкале Рихтера произошло в Черном море в 11:00.
  • 2016 год: В Полтаве был открыт первый в мире памятник гетману Ивану Мазепе.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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