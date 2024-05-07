Що святкують 7 травня: День планетаріїв, Світлий вівторок та інші події

Свята та події 7 травня

День поширення інформації про дитячу депресію

Це свято призначено для підвищення обізнаності про дитячу депресію. Мета — розповісти батькам, вчителям та громадськості про ознаки та способи підтримки дітей, які можуть стикатися з цим станом.

День обізнаності про ментальне здоров’я дітей

Це свято спрямоване на підвищення усвідомленості про важливість ментального здоров’я дітей. Воно нагадує про необхідність підтримки, розуміння та вчасного втручання для збереження психічного благополуччя дітей.

День обізнаності про рак сечового міхура

Це свято призначено для поширення інформації про рак сечового міхура. Мета — нагадати про важливість ранньої діагностики, профілактики та лікування цього виду онкології.

Всесвітній день сиріт СНІДу

Це свято призначено для підтримки дітей, які втратили батьків через СНІД. Воно нагадує про важливість соціальної підтримки та допомоги цим дітям.

Світлий вівторок

Це формальний день, який не має конкретного святкування. Він може вказувати на початок тижня або просто відзначати вівторок як день роботи та активності.

Всесвітній день боротьби з астмою

Це свято призначено для підвищення обізнаності про астму та сприяння попередженню та контролю цього захворювання.

Міжнародний день планетаріїв

Це свято відзначає роль планетаріїв у популяризації астрономії та науки про космос. Вони допомагають розуміти всесвіт та захоплюють нас своїми експозиціями та показами.

Іменини 7 травня

7 травня іменини святкують: Семен, Антон, Михайло, Іван, Йосиф, Бернард, Василь, Людмила.

Хто з відомих людей народився 7 травня

У цей день народилися:

1711 рік: Девід Юм, шотландський мислитель, який робив значний внесок у філософію емпіризму та економічну теорію, був ключовою фігурою Просвітництва.

1833 рік: Йоганнес Брамс, німецький музикант, здобув славу як один з найвидатніших композиторів свого часу, відомий своєю роботою як піаніст і диригент.

1885 рік: Микола Кащенко, український науковець у галузі біології, зробив значний внесок у розвиток біологічних наук.

Пам’ятні дати 7 травня