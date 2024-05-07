Що святкують 7 травня: День планетаріїв, Світлий вівторок та інші події

Що святкують в Україні та світі 7 травня. Історичні події, пам’ятні дати, народження відомих людей та інші події в Україні та світі цього дня.
Свята та події 7 травня
День поширення інформації про дитячу депресію
Це свято призначено для підвищення обізнаності про дитячу депресію. Мета — розповісти батькам, вчителям та громадськості про ознаки та способи підтримки дітей, які можуть стикатися з цим станом.
День обізнаності про ментальне здоров’я дітей
Це свято спрямоване на підвищення усвідомленості про важливість ментального здоров’я дітей. Воно нагадує про необхідність підтримки, розуміння та вчасного втручання для збереження психічного благополуччя дітей.
День обізнаності про рак сечового міхура
Це свято призначено для поширення інформації про рак сечового міхура. Мета — нагадати про важливість ранньої діагностики, профілактики та лікування цього виду онкології.
Всесвітній день сиріт СНІДу
Це свято призначено для підтримки дітей, які втратили батьків через СНІД. Воно нагадує про важливість соціальної підтримки та допомоги цим дітям.
Світлий вівторок
Це формальний день, який не має конкретного святкування. Він може вказувати на початок тижня або просто відзначати вівторок як день роботи та активності.
Всесвітній день боротьби з астмою
Це свято призначено для підвищення обізнаності про астму та сприяння попередженню та контролю цього захворювання.
Міжнародний день планетаріїв
Це свято відзначає роль планетаріїв у популяризації астрономії та науки про космос. Вони допомагають розуміти всесвіт та захоплюють нас своїми експозиціями та показами.
Іменини 7 травня
7 травня іменини святкують: Семен, Антон, Михайло, Іван, Йосиф, Бернард, Василь, Людмила.
Хто з відомих людей народився 7 травня
У цей день народилися:
- 1711 рік: Девід Юм, шотландський мислитель, який робив значний внесок у філософію емпіризму та економічну теорію, був ключовою фігурою Просвітництва.
- 1833 рік: Йоганнес Брамс, німецький музикант, здобув славу як один з найвидатніших композиторів свого часу, відомий своєю роботою як піаніст і диригент.
- 1885 рік: Микола Кащенко, український науковець у галузі біології, зробив значний внесок у розвиток біологічних наук.
Пам’ятні дати 7 травня
- 1104 рік: У битві біля Гаррана війська хрестоносців зазнали поразки.
- 1253 рік: Францисканець Гійом де Рубрук очолив посольство, яке вирушило з Константинополя до Каракорума.
- 1663 рік: Відкриття Королівського театру стало значною подією у культурному житті Лондона.
- 1785 рік: Перша в історії переправа через Ла-Манш на повітряній кулі була здійснена Жан-П’єром Франсуа Бланшаром та Джоном Джеффрісом.
- 1824 рік: Людвіг ван Бетховен представив світу свою Дев’яту симфонію під час прем’єри у Відні.
- 1832 рік: Проголошення незалежності Грецією стало важливим кроком у формуванні сучасної держави.
- 1861 рік: Рішення штату Теннессі про відділення від Сполучених Штатів Америки було прийнято цього року.
- 1887 рік: Томас Стівенс завершив свою навколосвітню подорож на велосипеді, ставши першою людиною, яка здійснила таке досягнення.
- 1915 рік: Трагедія «Лузітанії» — німецька підводний човен «U-20» потопила британський лайнер, внаслідок чого загинуло 1198 осіб.
- 1927 рік: Заснування авіакомпанії VARIG в Бразилії поклало початок її шляху до статусу лідера авіаційної індустрії в Латинській Америці.
- 1945 рік: Акт про безумовну капітуляцію Німеччини був підписаний у Реймсі о 2:41, заклавши кінець Європейським бойовим діям Другої світової війни.
- 1946 рік: У Токіо було засновано компанію «Токіо цусін когьо», яка згодом стала відомою як «Sony».
- 1956 рік: Міністр охорони здоров’я Великої Британії відхилив ідею кампанії проти паління, сумніваючись у її шкідливості.
- 1995 рік: Національний банк України випустив монету номіналом у 200 тисяч карбованців.
- 1996 рік: «П’ятий елемент» — фільм Люка Бессона, був представлений на Каннському кінофестивалі.
- 2008 рік: Землетрус магнітудою 3 бали за шкалою Ріхтера стався в Чорному морі о 11:00.
- 2016 рік: У Полтаві було відкрито перший у світі пам’ятник гетьману Івану Мазепі.