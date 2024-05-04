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Что празднуют 4 мая: День Звездных войн, пожарных, восстановления отношений и другие события

Что празднуют 4 мая: День Звездных войн, пожарных, восстановления отношений и другие события

Что празднуют в Украине и мире 4 мая. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.

Праздники и события 4 мая

Международный день скрапбукинга

Отмечается для повышения осведомленности о скрапбукинге как творческом способе сохранения воспоминаний и историй. Это прекрасная возможность для людей всех возрастных категорий поделиться своими навыками и найти новые идеи для своих проектов.

Международный день уважительного отношения к курам

Этот день призван повысить осведомленность об условиях жизни кур в промышленном производстве и побудить к гуманному обращению с птицами. Он способствует пониманию кур как существ, заслуживающих сострадания и защиты.

День распространения информации о детском инсульте

Имеет целью повысить осведомленность об инсультах у детей, их симптомах и последствиях. Этот день подчеркивает важность раннего выявления и лечения для улучшения прогноза и качества жизни маленьких пациентов.

Всемирный день анкилозирующего спондилита

Направлен на повышение осведомленности об анкилозирующем спондилите, хроническом воспалительном заболевании, поражающем позвоночник. Этот день подчеркивает необходимость поддержки и ресурсов для тех, кто живет с этим заболеванием.

День восстановления отношений

Призывает людей исправлять ошибки и восстанавливать связи с теми, с кем они потеряли контакт. Это время для примирения, прощения и восстановления важных отношений в жизни.

Международный день пожарных

Чествует отвагу и жертвенность пожарных, которые рискуют своей жизнью для защиты других. Этот день также напоминает о важности пожарной безопасности и профилактики.

День невысоких людей

Повышает осведомленность о вызовах, с которыми сталкиваются невысокие люди, и способствует равенству и принятию разнообразия в обществе. Этот день подчеркивает значение инклюзивности и уважения ко всем людям.

День борьбы с буллингом (День розовой рубашки)

Направлен на повышение осведомленности о проблеме буллинга среди детей и подростков. Этот день призывает к действиям против буллинга и поддержке тех, кто стал его жертвой.

День Звездных войн

Неофициальное празднование, которое является популярным среди фанатов культовой киносаги. Это время для просмотра фильмов, участия в тематических мероприятиях и празднования влияния этой серии на поп-культуру.

Всемирный день щедрости

Призывает к доброте, щедрости и помощи другим. Этот день напоминает о важности взаимопомощи и поддержки в сообществах по всему миру.

День рождения складного зонта

Отмечает инновационный дизайн складного зонта, который стал незаменимой частью повседневной жизни. Этот день чтит изобретательность и удобство этого предмета.

День бесплатных комиксов

Этот день предлагает поклонникам комиксов возможность получить новые выпуски бесплатно. Он также способствует чтению и поддерживает индустрию комиксов, привлекая новых читателей.

Именины 4 мая

4 мая именины празднуют: Иван, Кирилл, Мария, Никита, Никифор, Николай, Николай, Николай, Пелагея.

Кто из известных людей родился 4 мая

В этот день родились:

  • 1890 год — украинский писатель, теоретик искусства Николай Бурлюк;
  • 1950 год — украинский скульптор, автор Памятника в честь Небесной сотни и всех погибших Героев Украины, г. Блумингдейл, близ Чикаго, (США) Прокопов Евгений Иосифович;
  • 1988 год — украинский фристайлист Александр Абраменко.

Памятные даты 4 мая

  • 1415 год — Констанцкий собор постановляет сжечь тело английского теолога Джона Уиклифа, умершего за 21 год до этого;
  • 1807 год — Франция и Персия заключают Финкенштайнский договор, что кладет начало Франко-Персидского альянса против Великобритании и Российской империи;
  • 1838 год — деятели культуры выкупают из крепостной неволи Тараса Шевченко;
  • 1848 год — открывается Учредительное собрание Франции;
  • 1863 год — начинают строить Одесскую железную дорогу на участке Одесса-Балта;
  • 1878 год — в здании оперного театра Томас Алва Эдисон впервые демонстрирует изобретенный им фонограф;
  • 1904 год — США получают зону Панамского канала в бессрочное владение;
  • 1904 год — в Англии Генри Ройс и Чарльз Роллс начинают производство автомобилей под названием «Роллс-ройс»;
  • 1915 год — заканчивается бой за гору Маковка, который длился почти неделю — первый большой бой Украинских сечевых стрельцов;
  • 1979 год — Маргарет Тэтчер становится премьер-министром Великобритании, первой женщиной-премьером Великобритании;
  • 1986 год — зона эвакуации вокруг Чернобыля увеличена до 30 километров;
  • 2023 год — во время российско-украинской войны войска украинской ПВО с помощью ЗРК Patriot впервые в истории сбили российскую гиперзвуковую баллистическую ракету «Кинжал».
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Редакция ПРОФИЛЬ
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