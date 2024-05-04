Що святкують 4 травня: День Зоряних війн, пожежників, відновлення стосунків та інші події

Свята та події 4 травня

Міжнародний день скрапбукінгу

Відзначається для підвищення обізнаності про скрапбукінг як творчий спосіб збереження спогадів та історій. Це чудова можливість для людей усіх вікових категорій поділитися своїми навичками та знайти нові ідеї для своїх проектів.

Міжнародний день шанобливого ставлення до курей

Цей день покликаний підвищити обізнаність про умови життя курей у промисловому виробництві та спонукати до гуманного поводження з птахами. Він сприяє розумінню курей як істот, що заслуговують співчуття та захисту.

День поширення інформації про дитячий інсульт

Має на меті підвищити обізнаність про інсульти у дітей, їх симптоми та наслідки. Цей день наголошує на важливості раннього виявлення та лікування для покращення прогнозу та якості життя маленьких пацієнтів.

Всесвітній день анкілозуючого спондиліту

Спрямований на підвищення обізнаності про анкілозуючий спондиліт, хронічне запальне захворювання, що вражає хребет. Цей день підкреслює необхідність підтримки та ресурсів для тих, хто живе з цим захворюванням.

День відновлення стосунків

Закликає людей виправляти помилки та відновлювати зв’язки з тими, з ким вони втратили контакт. Це час для примирення, прощення та відновлення важливих відносин у житті.

Міжнародний день пожежників

Вшановує відвагу та жертовність пожежників, які ризикують своїм життям для захисту інших. Цей день також нагадує про важливість пожежної безпеки та профілактики.

День невисоких людей

Підвищує обізнаність про виклики, з якими стикаються невисокі люди, та сприяє рівності та прийняттю різноманітності у суспільстві. Цей день підкреслює значення інклюзивності та поваги до всіх людей.

День боротьби з булінгом (День рожевої сорочки)

Спрямований на підвищення обізнаності про проблему булінгу серед дітей та підлітків. Цей день закликає до дій проти булінгу та підтримки тих, хто став його жертвою.

День Зоряних війн

Неофіційне святкування, яке є популярним серед фанатів культової кіносаги. Це час для перегляду фільмів, участі в тематичних заходах та відзначення впливу цієї серії на поп-культуру.

Всесвітній день щедрості

Закликає до доброти, щедрості та допомоги іншим. Цей день нагадує про важливість взаємодопомоги та підтримки у спільнотах по всьому світу.

День народження складної парасольки

Відзначає інноваційний дизайн складної парасольки, яка стала незамінною частиною повсякденного життя. Цей день вшановує винахідливість та зручність цього предмета.

День безкоштовних коміксів

Цей день пропонує шанувальникам коміксів можливість отримати нові випуски безкоштовно. Він також сприяє читанню та підтримує індустрію коміксів, залучаючи нових читачів.

Іменини 4 травня

4 травня іменини святкують: Іван, Кирило, Марія, Микита, Никифор, Микола, Миколай, Пелагея.

Хто з відомих людей народився 4 травня

У цей день народилися:

1890 рік — український письменник, теоретик мистецтва Микола Бурлюк;

1950 рік — український скульптор, автор Пам’ятнику на вшанування Небесної сотні та всіх загиблих Героїв України, м. Блумінгдейл, поблизу Чикаго, (США) Прокопов Євген Йосипович;

1988 рік — український фристайліст Олександр Абраменко.

Пам’ятні дати 4 травня