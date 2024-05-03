Что празднуют 3 мая: День свободы прессы, написания отзывов и другие события

Что празднуют в Украине и мире 3 мая. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.
Праздники и события 3 мая
Международный день тубы
Этот день отмечается для поддержки музыкантов и любителей тубы, духового инструмента с глубоким тоном. Он служит напоминанием о важности тубы в оркестрах и ансамблях, а также о ее уникальном звуке, который обогащает музыкальные композиции.
День словотворца
Этот день чествует создателей новых слов и выражений, которые обогащают язык. Он подчеркивает значение креативности в развитии языка и побуждает к игре со словами, стимулируя лингвистическую инновацию.
День написания отзыва
Этот день напоминает о важности обратной связи и ее влиянии на улучшение товаров и услуг. Он поощряет потребителей делиться своими мыслями и опытом, что может помочь другим в принятии решений.
Международный день дикой коалы
Этот день посвящен защите диких коал, которые являются уникальными жителями Австралии. Он повышает осведомленность об угрозах, которые стоят перед этими животными, и необходимость сохранения их естественной среды обитания.
Всемирный день свободы прессы
Этот день подчеркивает важность свободы прессы как фундаментального права и необходимости защиты журналистов. Он служит напоминанием о роли СМИ в поддержке демократии и информированности общества.
День кондитера
Этот день отмечает мастерство кондитеров, которые дарят радость через сладости. Он признает их вклад в кулинарное искусство и поощряет благодарность за их труд.
Международный день Солнца
Этот день посвящен нашей звезде — Солнцу, которое является источником энергии и жизни на Земле. Он напоминает о значении Солнца для всего живого и необходимости изучения его влияния на планету.
Именины 3 мая
3 мая именины празднуют: Николай, Павел, Петр, Тимофей, Ульяна, Юлиана, Юлиана.
Кто из известных людей родился 3 мая
В этот день родились:
- 1897 год: Януарий Бортник, выдающийся украинский режиссер и актер;
- 1900 год: Николай Яковченко, талантливый актер украинского театра и кино;
- 1930 год: Степан Пинчук, авторитетный украинский литературный критик и переводчик.
Памятные даты 3 мая
- 1481 год: Землетрясение на острове Родос, унесшее примерно 30 000 жизней, становится крупнейшим из трех землетрясений;
- 1568 год: Французские войска сжигают форт Сан-Матео во время жестокого наступления на форт Керолайн, убивая сотни испанцев;
- 1616 год: Луденский договор завершает гражданскую войну во Франции;
- 1715 год: Полное солнечное затмение, предсказанное Эдмондом Галлеем с точностью до четырех минут, видно в Северной Европе и Северной Азии;
- 1791 год: Чрезвычайный Сейм Речи Посполитой принимает Конституцию — первую конституцию в Европе и вторую в мире (после Конституции США);
- 1808 год: Крепость Свеаборг потеряна Швецией во время Финской войны;
- 1815 год: Иоахим Мюрат, король Неаполя, терпит поражение от австрийцев в решающей битве Неаполитанской войны;
- 1841 год: Новая Зеландия объявляется британской колонией;
- 1880 год: Открытие первого львовского конного трамвая в Украине;
- 1991 год: Подписание «Виндхукской декларации» в столице Намибии, которая призывает правительства всего мира обеспечивать свободу прессы и ее демократический характер;
- 1995 год: Указ президента Леонида Кучмы устанавливает первый после 1991 года орден Украины — Богдана Хмельницкого;
- 2004 год: Объединение протестантских церквей в Нидерландах в Протестантскую церковь Нидерландов;
- 2014 год: Создание добровольческого батальона «Айдар».