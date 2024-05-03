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Что празднуют 3 мая: День свободы прессы, написания отзывов и другие события

Что празднуют 3 мая: День свободы прессы, написания отзывов и другие события

Что празднуют в Украине и мире 3 мая. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.

Праздники и события 3 мая

Международный день тубы

Этот день отмечается для поддержки музыкантов и любителей тубы, духового инструмента с глубоким тоном. Он служит напоминанием о важности тубы в оркестрах и ансамблях, а также о ее уникальном звуке, который обогащает музыкальные композиции.

День словотворца

Этот день чествует создателей новых слов и выражений, которые обогащают язык. Он подчеркивает значение креативности в развитии языка и побуждает к игре со словами, стимулируя лингвистическую инновацию.

День написания отзыва

Этот день напоминает о важности обратной связи и ее влиянии на улучшение товаров и услуг. Он поощряет потребителей делиться своими мыслями и опытом, что может помочь другим в принятии решений.

Международный день дикой коалы

Этот день посвящен защите диких коал, которые являются уникальными жителями Австралии. Он повышает осведомленность об угрозах, которые стоят перед этими животными, и необходимость сохранения их естественной среды обитания.

Всемирный день свободы прессы

Этот день подчеркивает важность свободы прессы как фундаментального права и необходимости защиты журналистов. Он служит напоминанием о роли СМИ в поддержке демократии и информированности общества.

День кондитера

Этот день отмечает мастерство кондитеров, которые дарят радость через сладости. Он признает их вклад в кулинарное искусство и поощряет благодарность за их труд.

Международный день Солнца

Этот день посвящен нашей звезде — Солнцу, которое является источником энергии и жизни на Земле. Он напоминает о значении Солнца для всего живого и необходимости изучения его влияния на планету.

Именины 3 мая

3 мая именины празднуют: Николай, Павел, Петр, Тимофей, Ульяна, Юлиана, Юлиана.

Кто из известных людей родился 3 мая

В этот день родились:

  • 1897 год: Януарий Бортник, выдающийся украинский режиссер и актер;
  • 1900 год: Николай Яковченко, талантливый актер украинского театра и кино;
  • 1930 год: Степан Пинчук, авторитетный украинский литературный критик и переводчик.

Памятные даты 3 мая

  • 1481 год: Землетрясение на острове Родос, унесшее примерно 30 000 жизней, становится крупнейшим из трех землетрясений;
  • 1568 год: Французские войска сжигают форт Сан-Матео во время жестокого наступления на форт Керолайн, убивая сотни испанцев;
  • 1616 год: Луденский договор завершает гражданскую войну во Франции;
  • 1715 год: Полное солнечное затмение, предсказанное Эдмондом Галлеем с точностью до четырех минут, видно в Северной Европе и Северной Азии;
  • 1791 год: Чрезвычайный Сейм Речи Посполитой принимает Конституцию — первую конституцию в Европе и вторую в мире (после Конституции США);
  • 1808 год: Крепость Свеаборг потеряна Швецией во время Финской войны;
  • 1815 год: Иоахим Мюрат, король Неаполя, терпит поражение от австрийцев в решающей битве Неаполитанской войны;
  • 1841 год: Новая Зеландия объявляется британской колонией;
  • 1880 год: Открытие первого львовского конного трамвая в Украине;
  • 1991 год: Подписание «Виндхукской декларации» в столице Намибии, которая призывает правительства всего мира обеспечивать свободу прессы и ее демократический характер;
  • 1995 год: Указ президента Леонида Кучмы устанавливает первый после 1991 года орден Украины — Богдана Хмельницкого;
  • 2004 год: Объединение протестантских церквей в Нидерландах в Протестантскую церковь Нидерландов;
  • 2014 год: Создание добровольческого батальона «Айдар».
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