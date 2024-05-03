Що святкують 3 травня: День свободи преси, написання відгуків та інші події

Свята та події 3 травня

Міжнародний день туби

Цей день відзначається для підтримки музикантів та любителів туби, духового інструменту з глибоким тоном. Він служить нагадуванням про важливість туби в оркестрах та ансамблях, а також про її унікальний звук, який збагачує музичні композиції.

День словотворця

Цей день вшановує творців нових слів та виразів, які збагачують мову. Він підкреслює значення креативності у розвитку мови та спонукає до гри зі словами, стимулюючи лінгвістичну інновацію.

День написання відгуку

Цей день нагадує про важливість зворотного зв’язку та його вплив на покращення товарів та послуг. Він заохочує споживачів ділитися своїми думками та досвідом, що може допомогти іншим у прийнятті рішень.

Міжнародний день дикої коали

Цей день присвячений захисту диких коал, які є унікальними мешканцями Австралії. Він підвищує обізнаність про загрози, які стоять перед цими тваринами, та необхідність збереження їхнього природного середовища.

Всесвітній день свободи преси

Цей день підкреслює важливість свободи преси як фундаментального права та необхідності захисту журналістів. Він служить нагадуванням про роль ЗМІ у підтримці демократії та інформованості суспільства.

День кондитера

Цей день відзначає майстерність кондитерів, які дарують радість через солодощі. Він визнає їхній внесок у кулінарне мистецтво та заохочує до вдячності за їхню працю.

Міжнародний день Сонця

Цей день присвячений нашій зірці — Сонцю, яке є джерелом енергії та життя на Землі. Він нагадує про значення Сонця для всього живого та необхідність вивчення його впливу на планету.

Іменини 3 травня

3 травня іменини святкують: Микола, Павло, Петро, Тимофій, Уляна, Юліана.

Хто з відомих людей народився 3 травня

У цей день народилися:

1897 рік: Януарій Бортник, визначний український режисер та актор;

1900 рік: Микола Яковченко, талановитий актор українського театру та кіно;

1930 рік: Степан Пінчук, авторитетний український літературний критик і перекладач.

Пам’ятні дати 3 травня