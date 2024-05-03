Що святкують 3 травня: День свободи преси, написання відгуків та інші події

Що святкують в Україні та світі 3 травня. Історичні події, пам’ятні дати, народження відомих людей та інші події в Україні та світі цього дня.
Свята та події 3 травня
Міжнародний день туби
Цей день відзначається для підтримки музикантів та любителів туби, духового інструменту з глибоким тоном. Він служить нагадуванням про важливість туби в оркестрах та ансамблях, а також про її унікальний звук, який збагачує музичні композиції.
День словотворця
Цей день вшановує творців нових слів та виразів, які збагачують мову. Він підкреслює значення креативності у розвитку мови та спонукає до гри зі словами, стимулюючи лінгвістичну інновацію.
День написання відгуку
Цей день нагадує про важливість зворотного зв’язку та його вплив на покращення товарів та послуг. Він заохочує споживачів ділитися своїми думками та досвідом, що може допомогти іншим у прийнятті рішень.
Міжнародний день дикої коали
Цей день присвячений захисту диких коал, які є унікальними мешканцями Австралії. Він підвищує обізнаність про загрози, які стоять перед цими тваринами, та необхідність збереження їхнього природного середовища.
Всесвітній день свободи преси
Цей день підкреслює важливість свободи преси як фундаментального права та необхідності захисту журналістів. Він служить нагадуванням про роль ЗМІ у підтримці демократії та інформованості суспільства.
День кондитера
Цей день відзначає майстерність кондитерів, які дарують радість через солодощі. Він визнає їхній внесок у кулінарне мистецтво та заохочує до вдячності за їхню працю.
Міжнародний день Сонця
Цей день присвячений нашій зірці — Сонцю, яке є джерелом енергії та життя на Землі. Він нагадує про значення Сонця для всього живого та необхідність вивчення його впливу на планету.
Іменини 3 травня
3 травня іменини святкують: Микола, Павло, Петро, Тимофій, Уляна, Юліана.
Хто з відомих людей народився 3 травня
У цей день народилися:
- 1897 рік: Януарій Бортник, визначний український режисер та актор;
- 1900 рік: Микола Яковченко, талановитий актор українського театру та кіно;
- 1930 рік: Степан Пінчук, авторитетний український літературний критик і перекладач.
Пам’ятні дати 3 травня
- 1481 рік: Землетрус на острові Родос, що забрав приблизно 30 000 життів, стає найбільшим із трьох землетрусів;
- 1568 рік: Французькі війська спалюють форт Сан-Матео під час жорстокого наступу на форт Керолайн, вбиваючи сотні іспанців;
- 1616 рік: Луденський договір завершує громадянську війну у Франції;
- 1715 рік: Повне сонячне затемнення, передбачене Едмондом Галлеєм з точністю до чотирьох хвилин, видно в Північній Європі та Північній Азії;
- 1791 рік: Надзвичайний Сейм Речі Посполитої приймає Конституцію — першу конституцію в Європі і другу у світі (після Конституції США);
- 1808 рік: Фортеця Свеаборг втрачена Швецією під час Фінської війни;
- 1815 рік: Йоахім Мюрат, король Неаполя, зазнає поразки від австрійців у вирішальній битві Неаполітанської війни;
- 1841 рік: Нова Зеландія оголошується британською колонією;
- 1880 рік: Відкриття першого львівського кінного трамвая в Україні;
- 1991 рік: Підписання «Віндхукської декларації» в столиці Намібії, яка закликає уряди всього світу забезпечувати свободу преси і її демократичний характер;
- 1995 рік: Указ президента Леоніда Кучми встановлює перший після 1991 року орден України — Богдана Хмельницького;
- 2004 рік: Об’єднання протестантських церков в Нідерландах у Протестантську церкву Нідерландів;
- 2014 рік: Створення добровольчого батальйону «Айдар».