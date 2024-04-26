Что празднуют 26 апреля: День памяти Чернобыля, варки картофеля и другие события

Что празднуют в Украине и мире 26 апреля. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.
Праздники и события 26 апреля
Всемирный день женского здоровья
Этот день сосредоточен на повышении осведомленности о проблемах женского здоровья. Он призывает к действиям по улучшению медицинского обслуживания и доступа к нему для женщин во всем мире.
Всемирный день бурлеска
Этот день отмечает искусство бурлеска как форму выразительного и театрального представления. Он чтит историю и влияние бурлеска на культуру и искусство.
Международный день варки картофеля
Этот день отдает дань уважения одному из самых популярных и универсальных продуктов питания в мире. Он подчеркивает значение картофеля в кулинарии и его роль в мировом питании.
День «Обними друга»
Этот день напоминает о важности дружбы и физического проявления любви и поддержки. Он призывает людей обнимать своих друзей как выражение близости и заботы.
День шкалы Рихтера
Этот день признает значение шкалы Рихтера в измерении силы землетрясений. Он также подчеркивает важность сейсмологических исследований для уменьшения рисков природных катастроф.
Всемирный день пилотов
Этот день чествует профессию пилотов и их вклад в безопасность и комфорт пассажирских и грузовых перевозок по воздуху.
Международный день интеллектуальной собственности
Этот день подчеркивает важность защиты интеллектуальной собственности и признает ее роль в содействии инновациям и творчеству.
Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф
Этот день посвящен памяти жертв радиационных аварий и катастроф. Он призывает к повышению осведомленности о рисках радиации и необходимости безопасности в этой сфере.
Международный день памяти Чернобыля
Этот день чтит память о катастрофе на Чернобыльской АЭС и ее последствиях. Он служит напоминанием о важности ядерной безопасности и необходимости предотвращения подобных трагедий в будущем.
День видимости лесбиянок
Этот день подчеркивает важность принятия и видимости лесбиянок в обществе. Он служит напоминанием о необходимости борьбы с дискриминацией и поддержки равенства прав, независимо от сексуальной ориентации.
Именины 26 апреля
26 апреля именины празднуют: Василий, Иван, Нестор, Николай, Петр, Степан, Ян.
Кто из известных людей родился 26 апреля
В этот день родились:
- 1961 год: Александр Заваров, известный в мире футбола как игрок и тренер, также выступал в роли советника по вопросам проведения Евро-2012 для вице-премьера Украины.
- 1968 год: Герой Украины, летчик военной авиации Александр Оксанченко, заслужил признание своей службой.
- 1985 год: Артем Федецкий, защитник в составе национальной футбольной команды Украины и клуба «Днепр», известный своей игрой на поле.
Памятные даты 26 апреля
- 1289 год: Египетские мамелюки захватили Триполи, расширив свои владения на территории современной Ливии.
- 1514 год: Польский астроном Николай Коперник впервые наблюдает за планетой Сатурн, раскрывая тайны небесных тел.
- 1607 год: Английские колонисты впервые высаживаются на мысе Генри (Вирджиния), начиная формирование первой постоянной английской колонии в Америке.
- 1783 год: Тринадцатилетний Людвиг ван Бетховен присоединяется к придворному оркестру в Бонне в качестве музыканта клавишных инструментов.
- 1840 год: Издание «Кобзаря» Тараса Шевченко впервые появляется в печатном виде, став символом украинского литературного наследия.
- 1918 год: Украина становится членом-основателем Организации Объединенных Наций (ООН).
- 1962 год: Англо-американский спутник «Ariel» становится первым международным объектом, запущенным в космос.
- 1986 год: Взрыв четвертого реактора Чернобыльской АЭС приводит к крупнейшей техногенной аварии в истории человечества.
- 1999 год: Компьютерный вирус «Чернобыль» повреждает миллионы компьютеров по всему миру.
- 2000 год: Президент Украины Леонид Кучма обещает закрыть Чернобыльскую АЭС до конца года.