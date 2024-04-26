Что празднуют 26 апреля: День памяти Чернобыля, варки картофеля и другие события

Праздники и события 26 апреля

Всемирный день женского здоровья

Этот день сосредоточен на повышении осведомленности о проблемах женского здоровья. Он призывает к действиям по улучшению медицинского обслуживания и доступа к нему для женщин во всем мире.

Всемирный день бурлеска

Этот день отмечает искусство бурлеска как форму выразительного и театрального представления. Он чтит историю и влияние бурлеска на культуру и искусство.

Международный день варки картофеля

Этот день отдает дань уважения одному из самых популярных и универсальных продуктов питания в мире. Он подчеркивает значение картофеля в кулинарии и его роль в мировом питании.

День «Обними друга»

Этот день напоминает о важности дружбы и физического проявления любви и поддержки. Он призывает людей обнимать своих друзей как выражение близости и заботы.

День шкалы Рихтера

Этот день признает значение шкалы Рихтера в измерении силы землетрясений. Он также подчеркивает важность сейсмологических исследований для уменьшения рисков природных катастроф.

Всемирный день пилотов

Этот день чествует профессию пилотов и их вклад в безопасность и комфорт пассажирских и грузовых перевозок по воздуху.

Международный день интеллектуальной собственности

Этот день подчеркивает важность защиты интеллектуальной собственности и признает ее роль в содействии инновациям и творчеству.

Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф

Этот день посвящен памяти жертв радиационных аварий и катастроф. Он призывает к повышению осведомленности о рисках радиации и необходимости безопасности в этой сфере.

Международный день памяти Чернобыля

Этот день чтит память о катастрофе на Чернобыльской АЭС и ее последствиях. Он служит напоминанием о важности ядерной безопасности и необходимости предотвращения подобных трагедий в будущем.

День видимости лесбиянок

Этот день подчеркивает важность принятия и видимости лесбиянок в обществе. Он служит напоминанием о необходимости борьбы с дискриминацией и поддержки равенства прав, независимо от сексуальной ориентации.

Именины 26 апреля

26 апреля именины празднуют: Василий, Иван, Нестор, Николай, Петр, Степан, Ян.

Кто из известных людей родился 26 апреля

В этот день родились:

1961 год: Александр Заваров, известный в мире футбола как игрок и тренер, также выступал в роли советника по вопросам проведения Евро-2012 для вице-премьера Украины.

1968 год: Герой Украины, летчик военной авиации Александр Оксанченко, заслужил признание своей службой.

1985 год: Артем Федецкий, защитник в составе национальной футбольной команды Украины и клуба «Днепр», известный своей игрой на поле.

Памятные даты 26 апреля