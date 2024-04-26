Що святкують 26 квітня: День пам’яті Чорнобиля, варіння картоплі та інші події

Свята та події 26 квітня

Всесвітній день жіночого здоров’я

Цей день зосереджений на підвищенні обізнаності про проблеми жіночого здоров’я. Він закликає до дій щодо поліпшення медичного обслуговування та доступу до нього для жінок у всьому світі.

Всесвітній день бурлеску

Цей день відзначає мистецтво бурлеску як форму виразної та театральної вистави. Він вшановує історію та вплив бурлеску на культуру та мистецтво.

Міжнародний день варіння картоплі

Цей день віддає шану одному з найпопулярніших та універсальних продуктів харчування у світі. Він підкреслює значення картоплі в кулінарії та її роль у світовому харчуванні.

День «Обніми друга»

Цей день нагадує про важливість дружби та фізичного вияву любові та підтримки. Він закликає людей обіймати своїх друзів як вираз близькості та турботи.

День шкали Ріхтера

Цей день визнає значення шкали Ріхтера у вимірюванні сили землетрусів. Він також підкреслює важливість сейсмологічних досліджень для зменшення ризиків природних катастроф.

Всесвітній день пілотів

Цей день вшановує професію пілотів та їхній внесок у безпеку та комфорт пасажирських та вантажних перевезень повітрям.

Міжнародний день інтелектуальної власності

Цей день підкреслює важливість захисту інтелектуальної власності та визнає її роль у сприянні інноваціям та творчості.

Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф

Цей день присвячений пам’яті жертв радіаційних аварій та катастроф. Він закликає до підвищення обізнаності про ризики радіації та необхідність безпеки у цій сфері.

Міжнародний день пам’яті Чорнобиля

Цей день вшановує пам’ять про катастрофу на Чорнобильській АЕС та її наслідки. Він служить нагадуванням про важливість ядерної безпеки та необхідність запобігання подібним трагедіям у майбутньому.

День видимості лесбійок

Цей день підкреслює важливість прийняття та видимості лесбійок у суспільстві. Він служить нагадуванням про необхідність боротьби з дискримінацією та підтримки рівності прав, незалежно від сексуальної орієнтації.

Іменини 26 квітня

26 квітня іменини святкують: Василь, Іван, Нестор, Микола, Петро, Степан, Ян.

Хто з відомих людей народився 26 квітня

У цей день народилися:

1961 рік: Олександр Заваров, відомий у світі футболу як гравець та тренер, також виступав у ролі радника з питань проведення Євро-2012 для віцепрем’єра України.

1968 рік: Герой України, льотчик військової авіації Олександр Оксанченко, заслужив визнання своєю службою.

1985 рік: Артем Федецький, оборонець у складі національної футбольної команди України та клубу «Дніпро», відомий своєю грою на полі.

Пам’ятні дати 26 квітня