Новости Одессы и Одесской области

Что празднуют православные сегодня?

Что празднуют православные сегодня?

Сегодня, 20 ноября, православные вспоминают святого мученика Иерона и его дружину.

Кто такой святой Иерон?

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Иерон исповедовал христианство и жил в Армении в III—IV веках. В то время устраивались гонения на христиан. Так, император Диоклетиан, узнав, что жители областей Армении и Каппадокии отказываются покланяться идолам, приказал истребить христианскую общину. Также военные должны были записать в войско всех мужей и юношей, способных к военной службе.

За что Иерона отправили в темницу?

Иерон и 32 других новобранца отказались служить императору-язычнику. За это их отправили в темницу города Мелитина. Здесь их пытались склонить в язычество, но те твердо держались. В итоге над ними жестоко поиздевались, а потом убили. Тела их тайно похоронили христианами.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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