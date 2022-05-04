Что пишут мировые СМИ о войне в Украине: 03 мая

Главные темы: Нефтяное эмбарго ЕС для нефти из России. Финляндия подает заявку на членство в НАТО. Официальные лица Израиля рассматривают возможность расширения военной помощи в Украине. Япония-«Война нуждается в переосмыслении конституции».

Две ведущие британские газеты анонсировали выступление Джонсона в украинском парламенте сегодня: «Джонсон: Украина готова к своему «звездному часу», — говорит заглавие на первой полосе «Daily Telegraph». Газета анонсирует выступление премьер-министра Великобритании в украинском парламенте во вторник (сегодня), в котором он скажет депутатам страны, что это «лучшее время» для Украины. В видеообращении премьер-министр намерен озвучить пакет военной помощи на сумму 300 миллионов фунтов стерлингов и восхвалить сопротивление Украины российскому вторжению. Его слова перекликаются с обращением Уинстона Черчилля в парламент в 1940 году, когда он призвал Великобританию продолжать борьбу с Адольфом Гитлером.

Об этом же колонка и в британской «Times».

The Guardian Министру внутренних дел Прити Патель грозит массовый судебный иск из-за задержек, из-за которых тысячи украинцев оказались под угрозой травм и российских бомб или оказались во взвешенном состоянии в Восточной Европе. Коллективный иск готовится от имени сотен украинцев, несколько недель назад подавших заявку на поездку в Великобританию, но чьи дела застряли в «хаотической» очереди на выдачу виз, как стало известно Guardian.

Благотворительные организации, в том числе Save the Children и Совет по делам беженцев, заявили, что программу «Дома для Украины» необходимо срочно пересмотреть, поскольку она подвергает опасности пострадавших детей и добавляет «травму к существующей травме» после вторжения России.

Хронические задержки усугубляются тем, что Министерство внутренних дел одобряет многие визы, но не сообщает успешных заявителей.

Правительство признало в четверг, что оно знало о проблеме после того, как депутаты со всех концов палаты общин выразили обеспокоенность по поводу того, что семьи ждут до пяти недель новостей об их заявлении.

По данным правительства, 59 тысяч человек получили одобренные визы, но еще не прибыли в Великобританию.

Значительная часть этих 59 тысяч украинцев получила одобрение на получение визы, но не была проинформирована об этом.

Только 15% из 74 700 подавших заявки украинцев достались Великобритании.

Многие из них будут людьми, ожидающими получения визы другими членами семьи перед поездкой; заявления детей обычно занимают больше времени, потому что Великобритания требует, чтобы они прошли проверку безопасности, если у них нет собственного загранпаспорта.

The Herald пишет, что премьер-министр «напоминает Уинстона Черчилля», когда сегодня он выступит перед украинским парламентом, также заявив, что это «звездный час» их страны.

The National сообщает, что Никола Стерджен уверена, что шотландцы проголосуют за независимость следующего года на втором референдуме, и настаивает на том, что голосование состоится, несмотря на Covid и войну в Украине.

Европа

Австрия. Газета KURIER вышла с заголовком: Эксперт: Нефтяное эмбарго ЕС – это выстрел в колено. Если ЕС прекратит импорт, у России есть другие варианты, говорит эксперт.

Газета: «Der Standard». Главный материал: «ЕС пытается остановить импорт российской нефти». Венгрия против эмбарго, Германия – за, Австрия ждет решения в Брюсселе.

Заголовок над фото: Надеясь на спасение из Мариуполя

Подпись под фото: Сотни мирных жителей уже несколько недель держатся на Азовском металлургическом заводе в восточном украинском порту Мариуполь, осажденном российской армией. Вода, еда и лекарства уже заканчиваются. В понедельник власти предприняли еще одну попытку эвакуировать людей с завода.

Колонка: «Безумие на российском ТВ»

Недавно в одной из популярнейших телепередач на государственном российском телевидении «60 минут» на канале «Россия 1» показывали ядерную атаку на Европу. «Одна ракета «Сармат», и все, Британских островов больше нет», — сказал главный гость шоу, политик правого толка. Кроме того, редакция показала графику, как ракеты взлетают из анклава Калининград на Балтийском море.

Один из известнейших ведущих ток-шоу Владимир Соловьев в последнее время неоднократно угрожал НАТО ядерной войной: «Одних украинцев уже недостаточно. (…) Война с Европой и миром приобретает все более конкретные очертания, а значит, нужно действовать иначе и жестче». В Соловьеве часто появляется политолог Сергей Михеев. Он уже надеется на уничтожение Варшавы «в секунду».

Соловьев, называющий себя набожным евреем, в очередной раз унижал Владимира Зеленского: «Вы не еврей. Ты не верующий Ты чистый, дешевый дьявол. Вы показали русско-православным воинам, что они борются не только с нацистами, но и с чертями». После этого министр иностранных дел Сергей Лавров сказал в связи с Зеленским, что «Гитлер имел еврейскую кровь».

По мнению немецкого движения за мир, Украина должна добиться компромиссного мира с этими людьми

Газета «Salzburger Nachrichten» написала на фото: «Эвакуация Мариуполя остановилась»

Конвой во главе с Международным комитетом Красного Креста прибыл в Мариуполь в понедельник, чтобы вывести больше мирных жителей из почти полностью удерживаемого русскими города. Вечером поступили сообщения о боях у осажденного металлургического завода «Азовсталь».

Главный материал: «Австрия соглашается на нефтяное эмбарго против России»

До сих пор Австрия тормозила процесс, когда речь шла об энергетических санкциях ЕС против России. По крайней мере, когда речь идет о нефти, но понедельника об этом не было и речи. «Австрия готова последовательно поддерживать нефтяное эмбарго, если ЕС это решит сделать».

Об этом заявила министр окружающей среды и энергетики Леонора Гевесслер в Брюсселе, встретившись со своими коллегами на специальной встрече. Несколькими днями ранее Германия отказалась от возражений против нефтяного эмбарго. Сейчас важно, чтобы ЕС и его государства-члены приняли совместное решение относительно дальнейших санкций, — сказал Гевесслер. «Санкции работают только в том случае, если мы будем держаться вместе дольше Владимира Путина».

Комиссия ЕС может внести соответствующее предложение в ближайшие дни. В идеале это должно произойти до того, как 27 послов ЕС встретятся в среду в Брюсселе. Если они согласятся, решение о нефтяном эмбарго может быть принято на этой неделе.

Есть еще несколько серьезных препятствий, которые следует преодолеть. Виктор Орбан поставил одну. Глава венгерского правительства пока категорически исключает введение эмбарго.

Бельгия. «De Morgen». «КРОВАЯ ИСТОРИЯ ДНЕПРА» — заголовок на фото.

Украинцы надеются, что эта река не превратится в еще одно поле битвы

Дания. Газета «Morgenavisen Jyllands-Posten» пишет на первой полосе.

Как первая скандинавская страна Дания снова открыла свое посольство в столице Украины. Министр иностранных дел Джеппе Кофод был в Киеве в понедельник, чтобы поучаствовать в открытии.

Литва. «Klaipeda» – «Российские товары продолжают приносить прибыль».

Военная агрессия России против Украины привела к прекращению торговли российскими или белорусскими товарами не только странами мира, но и частными предприятиями. Однако в Литве такие продукты до сих пор продаются в Интернете. На вопрос, почему он продает российскую продукцию, один представитель такого бизнеса направил журналистам волнующий ответ, призывая поддержать компанию и приобрести товары и сжечь.

Литовские бизнесмены по-прежнему торгуют российскими и белорусскими пищевыми добавками, мазями, косметикой и другой продукцией.

Люксембург. «Luxemburger Wort» – «Транспортная отрасль под угрозой»

Нехватку украинских водителей испытывает и Люксембург

Война в Украине очень влияет на логистическую отрасль Европы», – говорит Даниэль Коль из Geis Cargo International Luxembourg.

Мало того, что цена на дизельное топливо взлетела до немыслимых высот, подорожали транспортные расходы. Кроме того, в отрасли, которая уже страдает острой нехваткой водителей, вдруг стало на 100 000 водителей меньше. Именно столько ехали по Европе перед войной, преимущественно для польских или литовских фирм.

Поэтому транспортные компании Люксембурга также потеряли транспортные мощности. Компании и субподрядчики с водителями из Румынии, Молдовы, Болгарии и Украины в последние годы возделывают все большую часть европейских автомобильных перевозок.

Тот факт, что многие сейчас внезапно исчезли, создает угрозу для поставок товаров. По данным Европейской грузовой ассоциации международных экспедиторов, напряженная ситуация по поводу острой нехватки водителей обострилась с начала войны. И до такой степени, «которую много цепей поставок не выдержат».

Ирландия. «Irish Examiner» — «Россияне отреклись от имитации ядерной атаки на Ирландию»

Россия считает, что в ядерной войне не может быть победителей, и она «никогда не должна быть решена», настаивает ее посольство в Дублине, несмотря на наглядно демонстрирующий эпизод на российском государственном телевидении, как одна из ее ядерных торпед может стереть с лица Ирландии и Великобритании.

В сюжете описано, как торпеда мощностью 100 мегатонн, если она взорвется в 300 км северо-западнее Донегала, создаст 500-метровое цунами, которое погрузит страны «в морские глубины».

Когда видео было отправлено в посольство России в Дублине, в нем говорилось, что взгляды в телешоу принадлежат его редакторам.

«Официальная позиция России всегда заключалась в том, что в ядерной войне не может быть победителей и что она никогда не должна быть решена, что еще раз подтверждено в Совместном заявлении лидеров пяти ядерных государств о недопущении ядерной войны и недопущении гонки вооружений, опубликованной 3 января 2022 года», — говорится в сообщении.

Однако Доннача О Бичайне, профессор политологии, сказал, что на российском государственном телевидении было несколько упоминаний о том, что было бы легко или даже желательно нанести ядерные удары по западным странам, включая Великобританию. «Иногда они делаются небрежно, а иногда специально», — сказал он. «Есть предположение, что западные страны затрудняются ответить, или признание того, что это будет конец для всех, но, как сказал один телеведущий через несколько дней после начала войны: «Зачем нам мир, если в нем нет России?

«Хотя заявление телеведущих и участников дискуссии не имеет статуса официального правительственного заявления, тот факт, что они сделаны на государственном телевидении, означает, что они рассматриваются в рамках одобренного Кремлем дискурса».

Между тем, ЕС вчера вечером предупредил о возможности «полного прекращения» Кремлем поставок российского газа и нефти. Министры энергетики провели экстренное совещание в Брюсселе после того, как на прошлой неделе Россия прекратила поставки газа в Польшу и Болгарию.

Министр окружающей среды Имон Райан сказал, что Ирландия не имеет прямого контакта с российским газом и нефтью, но эта страна «полностью почувствует» глобальный скачок цен, который будет, если и когда будет введено нефтяное эмбарго.

Сегодня Европейская комиссия должна предложить шестой пакет санкций, включающий ограничения на импорт российской нефти. Члены ЕС обсудят этот план на встрече с послами ЕС.

Хорватия. «Vecernji List» – «Фермеры пришли в себя, на рынке опасаются удорожания продуктов».

Рынок нестабильный из-за роста цен, поэтому производители «взвешивают», выгоднее ли им продавать сейчас или позже – 2,5 (11 гривен за килограмм) – текущая цена на пшеницу, самая высокая за последние пять лет.

Глобальные беспорядки, которые привели к тревожному скачку цен на полевые культуры, от пшеницы, кукурузы и сои к подсолнечнику, и их перетеканию на цены на другие продукты питания, зависят от продолжительности войны в Украине и от того, удастся ли этой мировой житнице достичь успеха весенней. посевной.

Пшеница — одна из немногих сельскохозяйственных культур, внутреннее производство которой превышает местные нужды, поэтому излишки экспортируются преимущественно в Италию для производства макаронных изделий. Благодаря излишкам и координации с Брюсселем правительство, в отличие от Сербии, не стало добиваться запрета на экспорт, опасаясь недостатка во время войны. Однако большие глаза боятся, так что слухи с мест говорят об увеличении покупок со стороны итальянских покупателей. Хотя эксперты это исключают, подчеркивая прямо противоположное – что она плохо экспортируется и пшеницы будет достаточно, но по какой цене она остается открытой?

В Хорватии засеяно 160 000 га пшеницы, что примерно на 15 000 га больше, чем в прошлом году. Такая динамика является следствием роста цен (еще до войны) части севооборота, а также повышения цен на удобрения и газ, которые расчеты превращали осенью в пшеницу, культуру, которая обычно не требует сушки. «Если время уйдет, в ближайшие два месяца Хорватия может произвести от одного до 1,1 миллиона тонн пшеницы. Внутреннее потребление, включающее в себя промышленное потребление, семенную пшеницу и корма для животных, достигает от 400 до 450 тысяч тонн», — говорит Роберт Юришич, владелец и директор S-Grain BI, брокерской компании по сельскохозяйственным товарам.

Румыния. «Informatia Zilei» – «Путина прооперируют от рака»

Как сообщает Daily Mail, Владимир Путин может быть вынужден отказаться от контроля над войной в Украине на несколько дней, поскольку готовится к операции против рака. По словам источника, лидер Кремля должен назначить главу Совбеза и бывшего главу ФСБ Николая Патрушева взять под контроль вторжение, пока Путин оперирует. 70-летнего Патрушева считают ключевым разработчиком стратегии войны и человеком, убедившим Путина, что Киев переполнен неонацистами.

Италия. «La Stampa» — «Зеленский еврей, как Гитлер»: слова Лаврова, вызывали гнев Запада».

Надпись на фото: «Мариуполь, бегство из ада»

«Лавров произнес шокирующие слова. Сальвини (политический деятель Италии) просит российскую визу» — таково сегодня главное название «La Repubblica».

«Министр иностранных дел: «Гитлер был евреем, как и Зеленский».

Израиль протестует. Но лидер Лиги (Сальвини) планирует визит в Кремль.

«Конти: прошу премьера остановить гонку вооружений».

Заголовок главного материала: «Налоги в размере 25% на сверхприбыли от газа и нефти».

Еще название: «Автономность от Москвы в 2024 году»

Испания. «ARA» — Заголовок под фото: «Продолжение эвакуации в Украине»

Фронт войны продолжает восхищать и причинять боль тысячам мирных жителей. В то время как эвакуация последнего опорного пункта Мариуполя вчера была замедлена, в других районах, например вблизи Харькова – на фото – продолжается эвакуация.

«La Vanguardia». Заголовок: ВЫЖИЛИ У ГИТЛЕРА И ПУТИНА. Редпись под фото: «Четырех украинских евреев, переживших Холокост, спасли от войны в Украине и встретили в Берлине: слева направо: Соня Лейбовна Тартаковская (83 года), Лилия Ваксман (82), Сусанна Нейман (90) и Светлана Сабудкина (87).

Заголовок: «Эвакуация мирного населения в Украине осложнена нарушениями»

Швеция. «Expressen», вышла с заголовками на фото: «ПУТИН разочаровывается собственными военными»

Швейцария. «Tages-Anzeiger». Заголовок: «Преодолейте языковые барьеры»

Уроки для перемещенных лиц В Швейцарии появились десятки частных курсов для украинских беженцев. Особенно активно работают церкви и неправительственные организации в области миграции. Особую роль на уроках играют смартфоны.

Португалия. «Publico» -«На второй день прекращен вывод гражданского населения из Мариуполя. В ЕС формируется эмбарго на российскую нефть»

Франция. «Le Monde» — «Мариуполь: выжившие после двух месяцев ада»

Германия. Газета «FAZ». – «ХДС и ХСС за новую внешнюю политику»

Суверенитет Германии в опасности»

Мерц защищает запланированную поездку в Киев

Союз ХДС и ХСС инициировал изменение внешней политики. Спустя шесть месяцев после ухода Ангелы Меркель с должности канцлера руководящие органы ХДС и ХСС в понедельник в Кельне приняли решение об общем документе – «Кельнская декларация». Под названием «Безопасность в новое время» партийные лидеры Фридрих Мерц (ХДС), Маркус Седер (ХСС) и руководящие органы обеих партий отказываются от иллюзий, которые были относительно временного окончания конфликта между Востоком и Западом.

Вторая колонка слева: «НАТО на север». Путин с первого дня войны не оставил Швеции и Финляндии выбора.

Газета «Der Tagesspiegel» – «Что даст нефтяное эмбарго?». Теперь Германия также настаивает на бойкоте ЕС российских поставок. Но последствия трудно подсчитать

Главный материал: «Шольц не хочет ехать в Киев – из-за Штайнмайера»

Канцлер: неприглашение Федерального президента препятствует визиту в Украину

Жестокая критика Шредера

Газета «Potsdamer Neueste Nachrichten».

Главный материал: «Финляндия подает заявку на членство в НАТО»

Исторический шаг запланирован на 12 мая

Россия хочет отреагировать размещением ядерных ракет в Калининграде

Азия

Израиль. Газета «HAARETZ». Главный материал: «Официальные лица Израиля рассматривают возможность расширения военной и гражданской помощи Украине»

Политические и военные чиновники в Израиле обсуждают увеличение военной и гражданской помощи в Украине. Израильские официальные лица понимают, что чем дольше идет война в Украине, тем больше оказывается доказательств зверств, совершенных русской армией против мирных жителей Украины. Поэтому Иерусалиму становится все труднее упорно не занимать четкую позицию по поводу конфликта.

В ходе обсуждения вопроса большинство официальных лиц выразили поддержку увеличению военных и гражданских поставок, которые Израиль может предоставить украинцам в рамках усилий Запада по оказанию помощи стране. В ближайшие дни ожидается дополнительное обсуждение, в ходе которого будет рассмотрен список предметов, которые можно отправить в Украину.

Официальные лица заявили, что на столе есть предметы, начиная от шлемов для солдат и заканчивая израильской противоракетной системой «Железный купол». Однако среди соответствующих должностных лиц сложился консенсус относительно того, что системы ПВО, перспективное вооружение и ударные системы украинской армии не будут поставляться по крайней мере на данном этапе, а будут оборонные системы для защиты войск на земле или индивидуальной боевой экипировки. или системы предупреждения могли быть отправлены, не вызывая кризиса у россиян.

В Израиле намерены сделать более существенный шаг, но ожидается, что поддержка будет носить более декларативный характер и не будет включать значительные объемы поставок. Отчасти это связано с тем, что Соединенные Штаты и европейские страны снабжают украинскую армию гораздо большее количество оружия, чем может поставить Израиль.

На данный момент Израиль оказал гуманитарную помощь, такую ​​как полевой госпиталь, созданный на территории Украины, а также около 100 тонн гуманитарных грузов, включая системы очистки воды, медицинское оборудование, одеяла и пальто. Министр обороны Бени Ганц недавно также утвердил защитные жилеты и каски для украинской армии, но Израиль тогда объявил, что не намерен отправлять передовое вооружение, как того потребовали украинцы с начала российского вторжения в страну 24 февраля.

По словам одного из источников, говорившего на условиях анонимности, на встрече по этому вопросу большинство присутствующих увеличили помощь Украине по ряду причин. Они включали понимание Израилем того, что Соединенные Штаты и разные европейские страны ожидают, что Израиль займет более четкую позицию относительно того, на чьей стороне война, и подкрепит свое решение делами, а не только заявлениями политических деятелей, какими бы высокопоставленными они ни были. были.

Заголовок-анонс: «Слова Лаврова раскрывают истинное лицо Путина»

Статья: Беннетт (Премьер-министр Израиля) осудил высказывания о Гитлере министром иностранных дел России.

Издание The Jerusalem Post

Главный материал: Беннет обрушился с критикой на Россию впервые после войны в Украине. МИД вызвал посла из-за заявления Лаврова о еврейском происхождении Гитлера

Статья: Нет запрета на передачу Эстонией израильского оружия в Украину

В прошлом году Эстония закупила у Израиля множество оружия, в том числе более 500 противотанковых ракет Spike и ракетный комплекс Blue Spear для береговой обороны.

Эстония, небольшое прибалтийское государство, граничащее с Россией, в последние месяцы также выделило 220 миллионов евро на военную помощь раздираемой войной Украине. Пока известно, что ни одно из переданных Украине вооружений не является израильским.

Но министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс заявила, что Иерусалим не препятствовал Таллинну в передаче израильского оружия Украине вопреки сообщениям, опубликованным ранее в этом году.

«На данный момент мне не известно о каких-либо препятствиях», — сказала Лийметс, добавив, что если бы такой запрет существовал, он бы поднял его на встречах с министрами иностранных дел Яиром Лапидом и министром обороны Бени Ганцем в понедельник. «Пока мы получили разрешение всех стран происхождения на то, что хотели пожертвовать».

Указав на вклад своей страны в Украину, Лийметс сказала: «Я думаю, что каждая страна с оборонными ракетами должна поддержать Украину и пожертвовать или продать оружие. Я думаю, что это очень важно, потому что Украина борется за демократические ценности. Я думаю, что они заслуживают помощи других демократий в этой борьбе».

Япония. The Japan Times — Война на Украине нуждается в переосмыслении конституции.

Вторжение России в Украину привело к увеличению количества призывов законодателей пересмотреть Конституцию Японии, чтобы лучше сдерживать нападение, что заставило премьер-министра Фумио Кишида обратиться к вопросу, который привлек внимание общественности в течение нескольких месяцев, предшествовавших июльским выборам в верхнюю палату.

Но остается непонятным, насколько важен пересмотр конституции, связанный с выборами, поскольку некоторые аналитики считают, что Кишиде следует сосредоточиться на проблемах кошелька, связанных с высокими ценами на энергоносители и сырьевые товары, вызванные вторжением.

Правящая партия выдвинула предложения по конституционной реформе в четырех областях: формулировка, которая четко сделает Силы самообороны конституционными;

пункт, расширяющий полномочия правительства по реагированию на чрезвычайные ситуации в стране, включая стихийные бедствия;

просмотр, обеспечивающий бесплатное образование, в том числе высшее;

и изменение, запрещающее создание избирательных округов верхней палаты, охватывающих две или более префектур.

Кишида сказал, что надеется, что дебаты по Конституции в парламенте пройдут. «Мы должны твердо ответить на довод о том, что некоторые части Конституции не идут в ногу со временем и чего-то не хватает», — сказал он во время теледебатов в воскресенье на канале NHK.

Подпись под фото: Могилы погибших во время вторжения России в Украину, на кладбище в Буче, Украина, в четверг.

Заголовок: «Выживших в Буче преследует психологические травмы»

Свидетели в городе рассказывают о «кошмаре» российской оккупации

США

«WSJ». Колонка: «Беспилотники, ракеты участвуют в тяжелых боях»

Украина заявляет, что потопила российские патрульные катера;

Серия ударов по Одессе погибает мирное население

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ