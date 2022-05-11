Что пишет мировая пресса о войне в Украине: 10 мая

С момента вторжения Российской Федерации в Украину 24 февраля 2022 года наша страна уже третий месяц не сходит с первых полос ведущих мировых газет.

Великобритания. The Scotsman пишет на главном фото первой полосы: «На параде: Путин мало что сказал во время своего выступления на красной площади с речью ко Дню Победы»

Подпись под фото: «В долгожданной речи по случаю 77-й годовщины со Дня Победы над фашистской Германией Путин не заявил даже об ограниченной победе в Украине»

«The Herald» — под заголовком: «Точка войны» пишет, что посла России в Польше Сергея Андреева забрызгали красной краской протестующие, когда он прибыл на кладбище в Варшаве, чтобы отдать честь красноармейцам, погибшим во время Второй мировой войны. Андреев приехал на кладбище, чтобы возложить цветы, где его ждала группа активистов, выступающих против вторжения России в Украину.

Глава Volkswagen Герберт Дисс заявил Financial Times, что ЕС должен добиваться урегулирования войны в Украине путем переговоров в пользу экономики континента.

В документе говорится, что комментарии представляют собой вызов позиции, занятой европейскими лидерами. Посол Украины в Берлине сказал, что Дисс должен поговорить с Владимиром Путиным, которого он хорошо знает.

The Daily Telegraph пишет, что западные санкции привели российскую экономику к самому тяжелому кризису почти за три десятилетия. В оценке просочившейся Министерства финансов в Москве говорится, что в этом году экономика страны сократится на 12%, что сведет на нет почти десятилетия экономического роста.

«Guardian» – «Из темноты. Выжившие на «Азовстали».

Спайк, сварливая такса, получала что-то с каждым приемом пищи, даже когда люди, запертые в бункере под металлургическим заводом «Азовстали», чахли от голода.

В конце было так мало пищи и воды, что взрослые ели один крохотный прием пищи в день. На 10 литров воды ушло две чашки макарон, и этим «супом» накормили 30 человек. Дети ели дважды. Однако они все поделились со своим питомцем.

«Кто-то давал ему ложку каши, и все в семье давали ему по три-четыре ложки, когда ели. К счастью, он маленький», – сказала Елена Чехонатская. Она бежала под землю, спасаясь от обстрелов в начале войны, вместе с мужем Егором и двумя сыновьями, 12-летним Артемом и 17-летним Дмитрием. «Я никогда не любила собак, пока не появился Спайк», — сказала, грустно взглянув на собаку. Она морила себя голодом, чтобы Cпайк выжил.

Европа. Австрия. Газета «Der Standart». «Оправдание россиян в «День Победы»

Владимир Путин обосновал войну против Украины предполагаемыми планами нападения со стороны Запада

В понедельник президент России Владимир Путин использовал свою долгожданную речь в «День Победы» Советского Союза над национал-социализмом в 1945 году для нападения на Запад. На большом военном параде в Москве президент заявил, что создал «совершенно неприемлемую угрозу» для своей страны, расширив военный альянс НАТО в Россию. Войной против Украины, которую в России следует назвать «спецоперацией», Москва превентивно предотвратила угрозу. Новых планов на Украину не было — заранее ходили слухи о всеобщей мобилизации или объявлении войны «KURIER» — «Годы после вступления в ЕС: Еврокомиссар тормозит Украину»

Подпись под фото: «Россия и президент Владимир Путин (справа) в понедельник отметили победу Советского Союза над нацистами в 1945 году. Путин использовал свою речь для резких слов в адрес Запада, но не для новых заявлений».

The «Independent» — Пустая речь Путина в День Победы

«KURIER». Путин — «Мероприятие планировало напасть на нас: в своей речи на праздновании победы во Второй мировой войне глава Кремля защищал войну в Украине

Бельгия. Газета: «De Morgen» – «Путин все-таки отказывается от языка силы»

Ни угрозы ядерного оружия, ни официального объявления войны Украине. Президент России Владимир Путин выступил с довольно невнятной речью во время парада 9 мая, знаменующего завершение Второй мировой войны в России.

Заголовки:

Путин несет основное бремя собственных необдуманных решений

Когда Мариупольский театр стал массовой могилой

Дания. Газета «Morgenavisen Jyllands-Posten» заголовок на первой полосе.

«У Путина остался только плохой выбор»

На военном параде в Москве Владимир Путин защищал нападение на Украину.

Предполагалось, что это будет демонстрация решительности и подавляющей силы, но в большинстве своем это было замешательство, которое увидели, когда пороховой дым только развеялся.

Парад Победы на Красной площади в понедельник в годовщину окончания Великой Отечественной войны, как всегда, был отмечен великолепием и великолепием в постановке бесконечных рядов марширующих солдат, множества подвижного состава, артиллерийского салюта у стен Кремля и криков «ура».

Если кто-то ожидал, что парад в понедельник утром прояснит, как Кремль представляет продолжение войны в Украине, то был бы шокирован. Почти в 11-минутном выступлении президент Владимир Путин повторил обвинения в том, что именно агрессия со стороны Украины и Запада спровоцировала войну в соседней стране.

«Открыто готовилась очередная стратегия против Донбасса – наступление на наши исторические территории, в том числе в Крым», — сказал Путин.

«Системно создавалась абсолютно неприемлемая угроза, причем прямо у наших границ», – сказал он. Решение о нападении Путин охарактеризовал как необходимое, своевременное и абсолютно правильное.

Россия вторглась в Украину широким фронтом 24 февраля с очевидной целью захватить столицу Киева. Однако только за 10 недель войны российские военные не взяли под контроль ни один из миллионных городов Украины и понесли большие человеческие и материальные потери.

Подпись под фото: «Президент России Владимир Путин на Красной площади в Москве отмечает 77-ю годовщину победы над нацистской Германией».

Польша. «Gazeta Wyborcza» – «Путин: защита путем нападения»

Еще одна статья: «Посла России облили краской»

Франция. «Liberation» «СИРИЯ, УКРАИНА…Признание путинского наемника

«Liberation» встретился с Маратом Габибулиным, ветераном группы Вагнера, дающим сенсационные свидетельства о войнах Кремля»

«L’Humanité» – «Путин, стратегия тумана»

Российский президент воспользовался празднованием 9 мая, чтобы оправдать конфликт своего населения. В то же время убеждая, что вторжение было во избежание «глобальной войны».

«Courrier Picard» – «Макрон Путин: поединок на расстоянии».

Один выступил перед членами Европарламента в Страсбурге. Другой руководил военным парадом в Москве. На фоне войны в Украине.

«Le Monde» – «Все больше изолированный полководец Путин»

Румыния. «Informatia Zilei» – «День Победы в Сату Маре отметили достойно

В День Победы Путин не угрожал ядерной бомбой»

Ирландия. Газета The Irish Time, подпись под фото: «Владимир Путин вместе с людьми, которые несут портреты своих родственников времен Второй мировой войны, во время парада Победы вчера в Москве»

На Донбассе бушуют бои, Путин аргументирует применение силы

Зеленский обвинил Кремль в «повторении ужасных преступлений Гитлера»

Российский лидер заявляет, что война в Украине защищает его страну от вражеского Запада

«Irish Examiner» — Краснолицы: «Посол России в Польше Сергей Андреев вчера покрыт красной краской антивоенными протестующими в Варшаве, Польша, когда он чествует воинов Красной Армии, погибших во время Второй мировой войны.

Италия. La Stampa. «Плохой парад» – это заглавие.

«На праздновании 9 мая президент России говорил: «Нет глобальной войне»

«Драги Байдена, на карту поставлена ​​роль Запада» – колонка слева.

«Путин: никакой тотальной войны» – заглавие в La Repubblica. «Президент России не говорит о победе и умалчивает сценарии эскалации: «Мы вмешались, потому что НАТО угрожало нам».

Бомбы на Одессу, комиссар ЕС Мишель вынужден укрыться в противовоздушном укрытии, говорится в колонке.

Нидерланды. Газета «Het Parool» — «Громкие слова в Москве, но никакого объявления войны.

«Trouw»— «Отмечание памяти Второй мировой войны • Сравнение президентом Путиным между антинацистским героизмом и нынешней борьбой в Украине вызвало возмущенные реакции».

Подпись возле фото: «Президент Путин во время военного парада в Москве вчера».

Испания. «La Vanguardia» — «АМБИВАЛЕНТНЫЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ»

Вчера Москва с военной помпой отметила День Победы в память поражения нацистской Германии во Второй мировой войне. Россияне и украинцы вместе сражались против Гитлера, но их больше не объединяет одна память, и каждая сторона обвиняет другую в нацизме.

Газета El Mundo — Путин отказывается от мобилизации, чтобы не потерять народную поддержку и оправдывает войну на День Победы: Мероприятие хотело вторгнуться к нам.

Португалия. «Jornal noticias» – «Путин обвиняет Запад, Макрон хочет Европу от Лиссабона до Киева».

Швеция. «Aftonbladet» – вышла с заголовком: «АТАКА ПУТИНА НА НАТО

Выступая на Красной площади: «Нато грозит территория России»

Швейцария. «Tages-Anzeiger». Заголовок: «Пока Путин избегает новой эскалации, которой опасаются. В день Победы Глава Кремля пытался оправдаться на Красной площади за нападение на Украину».

В своем выступлении ко Дню Победы Владимир Путин обвинил Запад в серьезных атаках на безопасность России. Память о погибших за последние два месяца солдатах стала неожиданностью, поскольку Кремль до сих пор избегал обращаться к собственным жертвам. Кроме того, в день памяти победы над гитлеровской Германией 77 лет назад Путин воздержался от любых дальнейших словесных преувеличений. Он использовал чествование на Красной площади в Москве ни для всеобщей мобилизации, ни для официального объявления войны Украине. В тени войны против Украины, которую Россия вчера непрерывно продолжала налетами в Одессу, среди прочего в параде приняли участие 11 тысяч солдат, сообщает Кремль.

«BLICK» – «Спокойный Путин дает тихую надежду»

Глава Кремля явился избитым на военном параде По мнению экспертов, он доволен Донбассом, а Зеленский уже обещает «Дни Победы» в Киеве

Чехия. «Hospodarske Noviny» – «По словам Путина, единственным выходом было вторжение в Украину»

Выступая на параде по случаю годовщины окончания Второй мировой войны в Москве, президент России Владимир Путин ​​заявил в понедельник, что защита Родины является «самой святой обязанностью». Он назвал российское вторжение в Украину единственным правильным решением и ответом на действия Запада. «Россия всегда стремилась создать систему равной безопасности, но Запад не прислушался к предложениям России, и это свидетельствует о том, что у них действительно были другие планы», — сказал Путин.

«Путин продолжает целенаправленно искажать историю, которая якобы должна оправдать неспровоцированную агрессию России в Украине», – ответил премьер-министр Петр Фиал. По словам министра иностранных дел Яна Липавского, россияне лишились морального права праздновать окончание Второй мировой войны.

Германия. Газета «FAZ». – Подпись под фото: «С именем отца: Путин вместе с родственниками ветеранов мировой войны в понедельник проходит в Москве.

Колонка слева: Путин: «Атака была мерой предосторожности»

Президент России Владимир Путин назвал войну в Украине «мерой пресечения» «агрессии» Запада.

«Это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение. Решение суверенной, сильной и независимой страны», – сказал Путин в своем послании ко Дню Победы в понедельник на Красной площади в Москве. Путин назвал происходящее в Украине продолжением войны против нацистской Германии. «Вы сегодня защищаете то, за что боролись ваши родители, деды и прадеды», — сказал он. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в понедельник видеообращение, запрещающее России «присваивать» победу над нацистской Германией во Второй мировой войне.

По словам Зеленского, Москва закончится так же, как гитлеровский режим, копирующий Кремль, «и скоро у нас будет два дня победы в Украине». Парад Победы пройдет по главной улице Киева. Между тем, посла России в Польше в Варшаве оскорбляли «фашистскими» призывами и обливали красной краской.

Главный материал: «Макрон видит Украину в ЕС в ближайшее десятилетие»

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Вторая колонка слева: «Озабитый Путин»

Выступление президента России Владимира Путина 9 мая выдает беспомощность. Через два с половиной месяца после начала войны против Украины ему нечего сказать о ней, кроме того, что он сказал в ее начале – вроде бы время с тех пор остановилось. В речи Путина во время военного парада, посвященного годовщине окончания Второй мировой войны, боевые действия в Украине упоминались только в общих фразах, которые можно было бы использовать в первый день войны. Он даже не упомянул слово «Украина». Напротив, список исторических героев, о которых говорил Путин, был длинным – начиная с великого киевского князя XI века Ярослава.

Судя по всему, Кремль пока не нашел ни риторического, ни практического ответа на вопрос, как быть с тем, что объявленное наступление на востоке Украины продвигается плохо после того, как скорейшее наступление на Киев провалилось. Следовательно, на публике Путин отступает к статическому мировоззрению, где не предвидятся изменения. Россияне никогда не откажутся от верований и традиционных ценностей, обычаев предков. Учитывая те потрясения, которые пережила Россия в ХХ веке, в первую очередь из-за насильственного разрушения устоявшихся социальных структур реабилитированным Путиным диктатором Сталиным, такие формулы звучат как насмешка над болезненной собственной историей.

Путин этой войной завел Россию в тупик. Сомнительно, чтобы он сам все еще обладал властью переломить эту тенденцию. И хотя режим может заставить критиков умолкнуть, он не может погасить эмоции, которые он разбудил своей пропагандой военного времени. Путин должен это учитывать. В этих обстоятельствах это относительно хорошая новость, что он не сделал никакого громкого заявления о победе или мобилизации, которых многие опасались. Это не является причиной полной ясности. Путин может попытаться выйти из тупика, эскалируя войну без символически значимой даты.

Газета «Der Tagesspiegel» – «Общая мобилизация в России не объявлена»

Осторожное облегчение, когда Шольц и Макрон встретились

Путин обвиняет НАТО и Украину в «планах вторжения».

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США. Газета «NYT» – «В День Победы Путин выбрал осторожную линию на украинской войне»

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Язык полон лжи, но нет призыва к эскалации

Подпись под фото: «В понедельник украинцы возложили цветы к памятникам ко Дню Победы. Одну статую одели в мешки с песком для защиты на месте в Киеве».

«Los Angeles Times». – «Путин защищает вторжение в Украину»

Российский лидер обвиняет Запад в провоцировании конфликта, но не призывает к более широкой войне

Фото 1: РОССИЯ несут портреты родственников, солдат, воевавших во Второй мировой войне, времен Бессмертного полка. Марш на Красной площади в Москве к 77-летию победы Советского Союза над фашистской Германией.

Фото 2: УКРАИНСКИЙ МЧС стоит у тел российских солдат в Ольховке, недавно отвоеванной украинскими силами под Харьковом. Контрнаступление заставило Россию отвлечь войска из других мест.

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ