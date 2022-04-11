Что пишет мировая пресса о войне в Украине: 10 апреля

С момента вторжения Российской Федерации в Украину 24 февраля 2022 года наша страна уже полтора месяца не сходит с первых полос ведущих мировых газет.

Великобритания

На большинстве первых страниц размещены фотографии вчерашней встречи Бориса Джонсона с Владимиром Зеленским в Киеве.

Согласно интервью с главой НАТО Йенсом Столтенбергом газете Sunday Telegraph, альянс разрабатывает планы развертывания постоянных полномасштабных вооруженных сил на своей границе в попытке отразить грядущую российскую агрессию. Господин Столтенберг сказал газете, что НАТО находится «в разгар очень фундаментальной трансформации». Он сообщил газете, что альянс будет проводить «большую перезагрузку», чтобы значительно увеличить свое военное присутствие в странах, граничащих с Россией. Усиленные силы предназначены для сдерживания попыток вторжения в государства-члены, такие как Эстония и Латвия, сообщает газета.

Он также говорит, что лидеры готовятся изменить основной стратегический документ НАТО, чтобы впервые упомянуть о потенциальной угрозе Китая из-за более тесных отношений Пекина с Москвой.

Премьер-министр Борис Джонсон пожимает руку президенту Украины Владимиру Зеленскому на обложке Observer и ряду других газет во время его неожиданного визита в Киев в субботу. Премьер пообещал направить в Украину 120 единиц бронетехники и противокорабельных ракетных комплексов. Господин Джонсон сказал, что Великобритания «непреклонно поддерживает» Украину, добавив, что «мы в этом надолго Observer пишет, что лидер предвзято призывает НАТО напрямую вмешаться в дела Украины, чтобы предотвратить дальнейшие зверства с участием мирных жителей.

«Добро пожаловать в Киев, мой друг» — заголовок на первой полосе Sunday Express, сопровождающийся фотографией рукопожатия лидеров Великобритании и Украины. Газета сообщает, что Зеленский назвал британского премьера «одним из важнейших противников российского вторжения».

Sunday Times. «Братья по оружию» надпись над фото во время прогулки по Киеву Джонсону и Зеленскому.

Подпись под фото: Борис Джонсон во время встречи с Владимиром Зеленским сказал, что Украина показала мужество льва. Премьер-министр пообещал военную и экономическую помощь, добавив: что это будет долгосрочно».

Европа

Австрия. Газета «KURIER» – «Военный визит с канцлером в Киев».

Подпись-анонс на фото: «Так прошел «визит солидарности» Карла Нехаммера президенту Украины Владимиру Зеленскому. Там тоже был и «KURIER».

Издание «Kleine Zeitung». Три анонса:

РЕДАКТОР ТВ ЗА МИР. Смела в сопротивлении. Мы поговорили с Мариной Овсянниковой, выступившей на российском телевидении с неожиданной акцией протеста против войны.

В ЗОНЕ ВОЙНЫ. Визит солидарности в Украину Федеральный канцлер Карл Нехаммер в Киеве и Буче.

Спокойный двойной подход. Украинский беженец играет в футбол в Граце, да еще с россиянином в команде.

Газета «Neue». Заголовок: «Побег из ада войны».

Подпись под фото: «Бежавшие с войны. Большой семье Брагиных повезло: они выбрались из-под завалов в последний момент. Покрыты пеплом украинский город Мариуполь. В настоящее время семья живет в Форарльберге. История бегства».

Италия. Газета La Stampa, заголовок фото: Макаровская резня.

Косово. Издание Koha Ditore подпись фото: «Киев, 9 апреля. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с необъявленным визитом в субботу встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в центре украинской столицы, Киеве. «Я встретился со своим другом президентом Зеленским в Киеве, чтобы показать его непреклонную поддержку народу Украины. «Мы делаем новые пакеты финансовой и военной помощи, как доказательство приверженности нашего государства к борьбе с российским варварством», — сказал Джонсон после встречи с Зеленским».

Испания. Газета «SEGRE». Заголовок на фото: «Украинцы Лейды призывают к миру».

Издание «La Vanguardia». Анонс главного материала заголовком: «Путин смещает военное руководство в Украине из-за провала своих планов. Подпись возле фото: «Борис Джонсон едет в Киев с деньгами и оружием, когда Москва ужесточает цензуру и угрожает закрыть YouTube».

Германия. Газета «FAZ» вышла с подписью под фото: «Разрушение напоминает Грозный: сожжены и разбомблены жилые дома в Бородянке в Украине»

Главный материал: «Вы просто должны уничтожить их всех».

Подзаголовок: «Жестокость русской армии носит систематический характер. 20 лет назад в Чечне свирепствовали московские солдаты».

Шамат пережил войну в подвале. Он прожил там пять месяцев вместе с шестью другими жителями своего дома, тремя мужчинами и тремя женщинами. Его семья покинула город, когда упали первые русские бомбы. Но Шамат не хотел отказываться от единственного, что было в семье: квартиры в Грозном, столице Чечни.

Люди в подвале выходили только за водой и дровами. Иногда Шамат проскальзывал в соседний подвал посмотреть, как дела у других, обменяться сообщениями. В его подвале было радио на батарейках. «Сообщали о первом, втором, третьем этапе антитеррористической операции. Мы уже не могли этого слышать. Какие этапы, когда сидишь в подвале под градом бомб? В течение нескольких недель Шамат всегда боялся, что бомба может попасть в дом, он не знает, как это выдержал, говорит он. В какой-то момент наступила тишина. Чеченские боевики отошли из города.

Теперь пришли россияне. Это были молодые солдаты. Они спросили, есть ли еще кто-нибудь в подвале. Потом бросили гранаты. Семь мужчин и пять женщин жили в подвале соседнего дома. К ним присоединились другие русские солдаты. На следующий день Шамат нашел соседей бездыханными перед домом. Россияне вывели всех из подвала и расстреляли. «Тела лежали там несколько дней, – говорит Шамат. – Ты взял на себя все страдания. А потом просто стреляешь в них».

Шамат рассказал свою историю в марте 2000 года, когда ему было 60 лет. В то время Грозный был не чем иным, как пустыней из камня, лома и земли. Ни один дом в центре города не уцелел после нескольких недель ракетных обстрелов российской армией. С руин сверкали черные дыры. Это были картины, подобные тем, что сегодня снова можно увидеть в Мариуполе. В домах, полностью разрушенных, царила разруха мародеров. Российские солдаты увезли все, что осталось: мебель, электроприборы, бытовые вещи, одежду. Солдатские земляные валы были покрыты коврами. Другие жители Грозного, преимущественно старые русские, часами стояли в очереди за ковшом каши из МЧС. Министерство возглавлял тогда Сергей Шойгу, ныне военный министр России.

В это время в очереди стоял Александр. Его мать была убита, когда поднималась в квартиру из подвала.

Бомба попала в дом, скорая, счастливая смерть, сказал тогда ее сын. Александр похоронил ее во дворе под обстрелом. Когда бои прекратились, россияне снова вырыли ее и похоронили на кладбище.

На площади Минутки в Грозном от девятиэтажек панельных домов остались только груды камней, будто дома взорваны. Даже после ухода чеченских боевиков бомбардировки продолжались. В боях за площадь военное руководство уничтожило сотни русских солдат. Потому что Грозный должен был пасти, прежде чем тогдашний военачальник, премьер-министр Владимир Путин, смог быть избран президентом.

В Грозном в то время смерть была вездесуща. Каждый день весной в домах, подвалах и под завалами находили 2000 тел. Есть опасения, что то же самое произойдет в Мариуполе и других городах Украины. Так было не только в Грозном, в Чечне.

Путин охарактеризовал кампанию против Чечни как антитеррористическую операцию — термин, напоминающий сейчас специальную военную операцию в Украине. На самом деле, это была безжалостная внутренняя война, которая оставила не только разруху, но и глубоко раненую, опустошенную нацию. По оценкам, первая чеченская война с 1994 по 1996 год при предшественнике Путине Борисе Ельцине унесла жизни 80 000 человек. Это закончилось перемирием, означавшим победу сепаратистов. Путин хотел стереть это безобразие. Он развернул всю российскую военную машину против чеченцев, населявших только республику размером с Шлезвиг-Гольштейн. Она боролась с нацией, которая в большинстве своем хотела быть независимой, но в которой также распространились радикальные исламисты и бандиты. Хотела ли Россия уничтожить чеченцев? В городе Гудермесе в это время был российский полководец генерал Александр Столяров. Конечно, не все чеченские боевики бандиты, как минимум десять процентов, сказал он в интервью.

Остальные там потому, что тоже носят оружие и хотят стоять за своих друзей, а также потому, что хотят защищать свою родину. Тем не менее, генерал произнес очень популярную в то время фразу: «Только надо их всех уничтожить». По его словам, террористов в Чечне растопчут, как змей, а при необходимости даже «убьют в сортире». «Это война не против чеченских боевиков, а против народа», — сказал тогда чеченский хирург из Гудермесской больницы. Четыре ребенка были доставлены в тот день с искалеченными ногами после игры с миной в соседнем селе, старший, 14-летний мальчик, вскоре после этого скончался. Война ведется исключительно по политическим мотивам, сказал хирург.

«Здоровье» в переводе с русского означает здоровье. Здоровье – это также название коттеджного поселка под Грозным. В феврале 2001 года здесь было обнаружено массовое захоронение с 50 телами. Большинство убитых были убиты выстрелами в голову, у многих были завязаны глаза и связанные руки. Об этом сообщили сотрудники запрещенной правозащитной организации «Мемориал». Некоторые трупы имели рваные раны на шее и лице. Другим отрезали ухо, с трупа сняли скальп. Некоторых погибших быстро опознали. Это были мужчины, ранее арестованные дома русскими солдатами и увезенные. Такие убийства были такой же частью войны в Чечне, как и систематические пытки мирных жителей. По данным Amnesty International весной 2000 г., в Чечне и соседних республиках действовало не менее 20 секретных тюрем, где заключенных пытали и убивали. В «фильтрационных лагерях» мужчин, женщин и даже детей пытали электрошоком, избивали дубинками и изнасиловали.

Когда чеченские боевики ушли из Грозного, началась жестокая партизанская война. Русская армия прибегала к так называемым «чисткам», прочесывая места на наличие боевиков. Массовые убийства совершались снова и снова, например, 5 февраля 2000 года в Алде, пригороде Грозного. Там зверствовали от 20 до 30 человек из омоновского спецназа МВД, многие, говорят, были пьяны. Жителей расстреляли без разбора. По меньшей мере 92 жителя были убиты, сообщили местные беженцы того времени. Якобы только другое российское подразделение остановило убийство. Сообщений о таких массовых убийствах поступали десятки. Многих проверить не удалось, потому что ни журналисты, ни правозащитные организации, ни наблюдатели не были допущены в город событий. Летом 2002 года, по оценке Международной Хельсинкской федерации по правам человека, ежемесячно русские солдаты убивали от 50 до 80 чеченцев. Они были арестованы во время так называемых чисток, а затем бесследно исчезли. Таким образом, были убиты тысячи мирных жителей.

Именно этот безудержный произвол, называемый русским «беззаконием», характеризует действия русских солдат. На войну в Чечне, как и в Украине, были отправлены многие молодые призывники, которые были полностью подавлены своей задачей. Из-за плохого обращения с собой и чувств, используемых в качестве пушечного мяса, они сгоняют свое разочарование и отчаяние на беззащитных мирных жителях. Кроме того, многие военачальники пренебрегают всеми основными международными соглашениями о ведении войны.

На примере начала 2000 года в Грозном указывает, как Россия справляется с этими обязательствами. 22 новобранца были направлены на политические собрания, проходившие в полевых условиях. Начальник зачитал статью о военных преступлениях Уголовного кодекса. Однако при грохоте танка и шуме вертолета совершенно ничего нельзя было понять. «Все понял?» – спросил офицер в конце презентации. 21 новобранец ответил утвердительно, только один незаметно покачал головой.

Ложь о собственных потерях – тоже часть русской войны. В Грозном в феврале офицер сообщил, что потерь в его батальоне нет. Чуть позже стало известно, что в столкновениях с чеченскими боевиками погибли 30 человек батальона. Утаивание действительных потерь является правилом, официальные данные не имеют ничего общего с действительными цифрами потерь. Согласно исследованию тогда еще независимого российского телеканала NTW, в начале 2000 года в Чечне ежедневно погибали 50 российских солдат. В это число прибыли комитеты солдатских матерей, ссылаясь на показания русских офицеров. В то время, в разгар боев, это было бы 1500 убитых солдат в месяц. Официальная статистика, напротив, указывала от 700 до 800 павших солдат за полгода войны.

Запад критиковал жестокую войну. Но через некоторое время она умолкла. Тогда Путину удалось представить войну как акцию против исламистских террористов. На самом деле в кавказской республике закрепился исламизм, который на самом деле не является родным для Чечни, там была поддержка боевиков из Саудовской Аравии и других мусульманских государств, а некоторые командиры типа иорданского Аль-Шаттаба выступали за связь с мировым джихадом. боевиков, о котором всегда говорила кремлевская пропаганда, так и не увидели. Военные преступления совершала и чеченская сторона. А в период фактической независимости часто царил хаос и террор; Похищения в целях вымогательства денег были в порядке вещей.

Путин использовал это, чтобы представить войну против целого народа как антитеррористическую операцию. Мероприятие согласилось. Чечня была далекой. Тогда уже был военный преступник Путин. Но в сентябре 2001 года ему разрешили выступить в Бундестаге и депутаты встретили его аплодисментами.

Турция. Издание «OLAY». Заголовок: «ФРОНТ ЕС».

Евросоюз, усиливший санкции против России, сделал еще один шаг, который разозлит Путина. Глава комиссии Лейен, которая отправилась в Украину, лично передала Зеленскому анкету, принятую за начало членства в ЕС. Лейен также отправился в город Буча, где произошла резня.

Президент Комиссии ПА Урсула фон Дер Ляйен: Европейский союз с вами. Мы оказываем экономическое давление на Путина, чтобы он дорого заплатил за свои действия. Так они будут гнить. Экспорт России сократился на 71 процент, инфляция выросла на 20 процентов, Россию оставило 700 крупных фирм», – сказал он.

Затем Лейен надела стальной жилет и отправилась в Бучу и написала из своей учетной записи в социальной сети: «Наша человечность была разрушена в Буке. Мое послание украинскому народу: Виновные в зверствах будут привлечены к ответственности. Ваша борьба – это наша борьба». Лейен сопровождал Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель.

Стало известно имя, стоящее за резней на станции это генерал, находившийся в Сирии.

Утверждалось, что российский генерал Александр Дворников приказал атаковать вокзал Краматорска, где были нацелены ожидаемые эвакуации. Дворников – командир, который также служил в войсках, отправленных Россией в Сирию.

Израиль. Газета «HAARETZ»

Заголовок: «После русской оккупации жители Бучи начинают собирать по кусочкам». Подпись фото: «Братская могила в Буче, четверг».

БУЧА, Украина — Большинство мужчин, которых я встречаю в Буче, выглядят так, словно пьют последние полтора месяца. Лица у них красные, язык страстный и не всегда ясный. Сергей, проживающий в Буче, ветеран войны на Донбассе, которого призвали в армию сразу после вторжения россиян. Он получил однодневный отпуск, чтобы посетить дом и дом своих родителей. Он говорит, что даже если некоторые из них были склонны к выпивке в прошлом, большинство из них не так. На протяжении всей российской оккупации Бучи алкоголь помогал оставшимся там мужчинам оставаться в здравом уме. Сам Сергей защищал родной город, но отступил с товарищами в сторону Ирпеня, где украинским воинам удалось остановить продвижение русской армии.

«Мы пошли, когда их броневики ворвались в город, иначе нас бы там похоронили. Командир сказал: — Мы ничего не можем сделать против бронетехники. Если бы это была пехота, может быть, мы бы их остановили, у нас были бы штурмовые винтовки, мы могли бы воевать. Наша артиллерия не могла помочь, потому что это был населенный пункт, узкие улицы, многие.

Очевидно, они воспользовались этим — знали, что наша артиллерия в городе не «работает». Он говорит. «Поэтому мы пошли в торговый центр Giraffe Mall в Ирпене. Им было очень тяжело продвигаться там относительно широкая дорога, и у нас были «Джавелины» [противотанковые ракеты] и РПГ. Следовательно, дальше этого они не могли продвинуться».

Улица Вокзальная — единственная, ведущая из Бучи в Ирпень по мосту через реку Бучу, — стала памятником неудачной попытки россиян продвинуться на Киев. Вдоль дороги до сих пор валяются сгоревшие бронемашины, а среди них бродят журналисты и несколько местных жителей, вышедших из укрытий в своих подвалах, чтобы немного позагорать после морозного Марша тьмы и страха.

США

Издание «Los Angeles Times». Подпись под фото: «Самый большой в мире самолет уничтожен после боя в аэропорту Антонова, где видение победы Владимира Путина присело на мель».

Колонка: «Ошибка России в битве за Киев»

Сопротивление украинцев в ключевом аэропорту привело к тому, что планы молниеносного удара упали.

ГОСТОМЕЛЬ, Украина — Через несколько дней после отступления российских войск из Киева северные окраины украинской столицы усеяны обугленными остатками взорванных и брошенных российских танков, бронетранспортеров и другой техники.

Обломки — яркое свидетельство нападения, которое должно было свергнуть украинское правительство, но стало унизительной ошибкой для президента России Владимира Путина.

Неспособность России взять столицу объясняется рядом неправильных расчетов и стратегических ошибок: упором на уязвимые бронетанковые колонны, неадекватным использованием авиации, планом наступления, в котором линии снабжения были чрезмерно растянуты, и, что самое важное, явным просчетом была информация о моральном духе и боеспособности ВСУ.

«The New York Times». Фото : «Сотрудники полиции и судмедэксперты провели эксгумацию тел из братской могилы в пятницу в Буче, Украина. Правосудие за военные преступления чаще всего применялось завоевателями.».

Главный материал.

«Россия сменяет военное командование по мере по мере поступления западных вооружений».

Подзаголовок: «На Востоке Украины опасаются давления»

Россия в субботу реорганизовала командование своего наступления на Украину, выбрав для миссии генерала, обвиняемого в приказе нанести удары по гражданским кварталам в Сирии, поскольку западные страны ввели в страну больше оружия в ожидании возобновления российского нападения на востоке. .

Назначение генерала Александра Васильевича Дворникова главным командующим на поле боя состоялось, когда Британия объявила, что присылает ракеты, нацеленные на самолеты, танки и даже корабли, а Словакия передала украинским военным С-300 большой дальности. системы противовоздушной обороны, по благословению Соединенных Штатов.

В очередную демонстрацию поддержки Украины премьер-министр Великобритании Борис Джонсон совершил в субботу неожиданный визит в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудил «новый пакет финансовой и военной помощи», — заявило британское правительство.

Господин Зеленский призвал других западных лидеров аналогичным образом предоставить военную помощь Украине и ввести дополнительные санкции против России.

«Другим западным демократическим странам следует последовать примеру Великобритании», – сказал Зеленский после встречи с Джонсоном.

Два лидера прошли преимущественно пустыми мощеными улицами Киева, демонстрируя уверенность, что украинская столица теперь в безопасности от российских атак. Около магазина один мужчина тепло поздравил их, поблагодарив господина Джонсона за поддержку Британии ярким украинским языком, как переводил господин Зеленский.

«За последние несколько недель мир нашел новых героев, и этими героями являются народ Украины», – сказал Джонсон.

«То, что Путин сделал в таких местах как Буча и Ирпень, его военные преступления навсегда загрязнили его репутацию и репутацию его правительства», – добавил он. «Нужно много сделать, чтобы Украина была успешной, чтобы Украина побеждала, а Путин потерпел неудачу».

Усилия Джонсона поддержать Украину появились на фоне обострения опасений нового наступления России.

Материал: «Путин, искореняя критиков войны, настраивает россиян против россиян»

Марина Дуброва, учитель английского языка с русского острова Сахалин в Тихом океане, в прошлом месяце показала своему восьмикласснику вдохновляющее видео на YouTube, где дети на русском и украинском языке поют о «мире без войны».

После того как она сыграла ее, группа девушек осталась на перемене и расспросила ее о ее взглядах. «Украина – это отдельная страна, отдельная страна, – сказала им 57-летняя Дуброва. «Больше нет», — парировала одна из девушек.

За несколько дней к ней в школу в портовом городе Корсаков пришли сотрудники милиции. В суде она услышала запись этого разговора, сделанную, пожалуй, одним из студентов. Судья приговорил к штрафу 400 долларов за публичную дискредитацию Вооруженных сил России. По ее словам, школа уволила ее за «аморальное поведение».

«Вроде бы все они впали в какое-то безумие», — сказала госпожа Дуброва в телефонном интервью, размышляя о воинственном настроении вокруг нее.

При прямой поддержке президента Владимира Путина россияне, поддерживающие войну против Украины, начинают обращаться против внутреннего врага.

Эпизоды пока еще не являются массовым явлением, но они иллюстрируют нарастание паранойи и поляризации в российском обществе.

Граждане обвиняют друг друга в ужасном эхо сталинского террора, подстегиваемого злобной официальной риторикой государства и поддерживаемого дальновидными новыми законами, криминализирующими инакомыслие.

Есть сообщения о том, что студенты сдают учителей, а люди рассказывают о своих соседях и даже посетителях за соседним столиком. В торговом центре на западе Москвы именно из-за текста «нет войны», выставленного в магазине по ремонту компьютеров и сообщенного прохожим, владелец магазина Марат Грачев был задержан полицией. В Санкт-Петербурге местное агентство новостей задокументировало шум по поводу предполагаемых прозападных симпатий в публичной библиотеке; он взорвался после того, как сотрудник библиотеки принял изображение советского ученого на плакате за антивоенную агитацию.

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ