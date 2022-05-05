Что пишет мировая пресса о войне в Украине: 05 мая

Главные темы: ЕС предлагает ряд новых жестких санкций против России. Еврокомиссия намерена заморозить импорт нефти до конца года. Против этого выступают Венгрия, Чехия и Словакия. Китай подверг критике США за то, что они обвиняют и очерняют его позицию по войне в Украине. Война в Украине – главная тема на переговорах Франции и Индии.

Британия

«Guardian». Заголовок анонс: «На сталелитейном заводе продолжается битва на последних рубежах. Российские войска входят на территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе, а мирные жители продолжают спасаться бегством после нескольких недель обстрела

Колонка: «Наемники из России причастны к убийствам в Мали»

Эксклюзивный материал: Российские наемники в Африке связаны с массовыми убийствами, в которых погибло несколько сотен мирных жителей, что вызывает опасения по поводу влияния вмешательства Москвы на стабильность и безопасность на всем континенте.

Западные официальные лица до сих пор в большинстве своем избегали называть имена убийц, но свидетели, лидеры местных сообществ, дипломаты и местные аналитики возложили ответственность за многие смерти на боевиков, развернутых группой Вагнера, сетью частных компаний, которыми управляет близкий союзник Владимира Путина.

Инциденты произошли в Мали, куда Вагнер прибыл в прошлом году после заключения соглашения с новыми военными правителями. Внутренние документы малийской армии, с которыми ознакомилась Guardian, показывают, что члены Вагнера выполняли «смешанные миссии» с солдатами и жандармами во время операций, во время которых были убиты многие мирные жители.

Согласно данным, собранным неправительственной организацией «Проект данных о местонахождении и событиях вооруженных конфликтов» (Acled), 456 мирных жителей погибли в девяти инцидентах с участием малийских сил и Вагнера.

«FT». Пока ЕС сомневается в запрете российской нефти был нанесен ракетный удар по Краматорску.

Европа

Австрия. Газета «Neue Vorarlberger Tageszeitung» вышла с темой: «Последствия нефтяного эмбарго». Нефтяное эмбарго ЕС против России, вероятно, снова приведет к росту цен на отопление и топливо, даже если Австрия гораздо меньше зависит от российской нефти, чем от импорта газа».

Газета: «Vorarlberger Nachrichten». «Прощание с жертвами войны»

Более двух месяцев назад Россия напала на Украину, а войне до сих пор не видно конца. Организация Объединенных Наций оценивает общее количество убитых мирных жителей в Украине более 3200. Однако они предполагают, что количество жертв гораздо больше.

Дания. «POLITIKEN» – подпись на фото: «ЗА СВОБОДУ»

С факелами и украинским флагом тысячи людей собрались на Ратушной площади в Копенгагене и Биспеторве в Орхусе в день освобождения Дании, чтобы услышать речь президента Владимира Зеленского из Киева.

Газета «Morgenavisen Jyllands-Posten» заголовок на первой полосе.

«В Орхусе и Копенгагене горел огонь свободы»

Босния и Герцеговина. «Oslobodjenje» — «Прыжок в честь жертв в Украине»

Вчера жители Мостара отправили письма солидарности с жертвами войны в Украине

С Мостара было отправлено послание мира и солидарности в честь жертв Украины и погибших в Мариуполе, а на Старом мосту был вывешен флаг и совершен прыжок. Президент «Ассоциации пленных Мостара» Эмир Хайдаревич сказал, что всем жертвам войны здесь хорошо знакома боль, которую переживают украинцы.

— Мы, как жертвы, понимаем этих людей, которые проходят через одни и те же просторы. Без пищи, воды и свободы, и это одна из главных причин, почему мы решились на этот шаг. Это послание универсально, мы хотим остановить страдания всех, как в Украине, так и во всем мире, — подытожил Гайдаревич.

По его словам, акция состоит в том, чтобы этим небольшим жестом жители Мостара проявили сочувствие к украинцам.

Для меня было честью прыгать за пострадавших в Мариуполе, потому что наш город пережил нечто подобное, — сказал прыжок Харун Байгорич. Фото разрушенного Мостара и Мариуполя до сих пор висят на мосту, чтобы показать, что последствия войны везде одинаковы.

Литва. «Klaipeda» — «О войне в Украине – из уст клайпедчанина».

28-летний клайпедчанин, представившийся Лу, более полутора месяцев служит в украинской армии. Поступив в отряд территориальной обороны Киевской области, литовец признался, что не может оставаться в родном городе, и на вторую неделю войны уехал в Украину.

Подпись под фото: «Итого: государственные символы для литовского общения с украинцами».

«Lietuvos Rytas» – «Разгадка загадки советского кладбища»

Жители Паланги, вспоминая о зверствах российских солдат в украинском городе Буча, где погибали мирные жители, наглядно показали властям курорта, почему именно сейчас необходимо убрать памятник, славящий Советскую армию.

Действительно ли на месте мемориала героям Советской Армии в центре Паланги похоронены погибшие воины? Такие сомнения все больше, когда курорт решает убрать огромный обелиск.

Принятое на прошлой неделе советом курорта решение демонтировать обелиск местных солдат неприятно удивило большую часть жителей Паланги.

Ведь это решение было начато не на политических мотивах, а на запланированной реконструкции площади.

«Создается впечатление, что городской совет курорта избежал официальной оценки третьего месяца войны в Украине и жестокости, проявленной российскими солдатами.

Долгожданный демонтаж памятника в Палангишкесе теперь называется когда-то произошедшей реконструкцией, которая даже не планировалась, а необходимые изменения обсуждались почти десять лет.

Эстония. Газета «Äripäev» — «Больная бизнес-модель»

«Адаптированная, чуть-чуть больная бизнес-модель, но она работает», — описывает Пеетер Тохвер, генеральный директор производителя строительной химии Krimelte, который сейчас работает в России. Бизнес некоторых эстонских компаний упал до нуля, другие ищут пути продолжения работы в России. Среди предпринимателей, с которыми говорил Äripäev, есть те, кто продолжает вести бизнес в России и у которых нет проблем с их расчетами — есть еще банки, которые не под санкциями и через которые они могут рассчитаться.

Чехия. «Hospodarske Noviny» – «Чехия обойдется без российской нефти».

Но на это нужно время, говорит руководитель Unipetrol. Около четырех миллионов тонн российской нефти должна ежегодно заменять Чехия. Единственный вариант – увеличить пропускную способность трубопровода TAL. Правительство поддерживает введение нефтяного эмбарго. Но хочет отсрочки не менее двух лет.

Люксембург. «Luxemburger Wort» – «Документаторы ужасов»

В Украине эксперты работают над обвинениями в совершении военных преступлений против невинных мирных жителей

Ни одно место так не представляет ужаса войны в Украине, как Буча. Правозащитник Гюндус Мамедов был там только день спустя после того, как российские вооруженные силы ушли из пригорода Киева и разобрались с вероятными военными преступлениями. Мамедов считается ведущим независимым следователем по военным преступлениям в Украине; после российского вторжения он документировал зверства вместе с правозащитной группой 5 AM Coalition. За весь период войны с 2014 по 2022 год он задокументировал около 10 000 уголовных преступлений, а с начала масштабного нападения России только 24 февраля — более 8 000 уголовных преступлений.

Прямых призывов к геноциду нет, и российское государственное телевидение также высказывается завуалированно, говорит Мамедов в интервью «Luxemburger Wort». «Но если косвенно заявляется, что у нации нет права на существование этой нации никогда не было, то почему это не считается призывом к уничтожению нации? Особенно когда это сопровождается массовыми убийствами, как в Буче или в Мариуполе», — говорит 47-летний мужчина.

Подпись под фото: «В украинской Буче проводят эксгумацию трупов из братских могил, чтобы узнать больше об обстоятельствах их гибели».

Ирландия. Газета The Irish Time — ЕС предлагает ряд новых жестких санкций против России.

Мероприятия направлены против импорта нефти, крупнейшего банка и предполагаемых виновных в военных преступлениях

Города по всей Украине были атакованы ракетами, выпущенными по приказу Москвы

Европейский Союз обнародовал планы постепенного прекращения импорта нефти из России и введения санкций против своего крупнейшего банка, государственных языковых компаний и лиц, ответственных за предполагаемые зверства в Украине.

Города по всей Украине столкнулись с новым залпом ракет, выпущенных московскими военными. На востоке Донбасса продолжились смертоносные артиллерийские перестрелки, а российские войска атаковали металлургический завод «Азовсталь» в Мариуполе, последний редут украинских войск в разрушенном городе и место убежища сотен мирных жителей.

Украинские официальные лица говорят, что 20 000 человек, возможно, погибли во время двухмесячной осады и бомбардировок Мариуполя Россией и что российские войска похоронили доказательства вероятных военных преступлений в братских могилах за пределами порта Азовского моря. Они также обвиняются в убийстве сотен мирных жителей во время непродолжительной оккупации Бучи и других городов под Киевом.

«Мы перечисляем высокопоставленных офицеров и других лиц, совершивших военные преступления в Буче и ответственных за бесчеловечную осаду города Мариуполя», — заявила Европарламенту глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Это посылает еще один важный сигнал всем виновникам кремлевской войны: мы знаем, кто вы, и вы будете привлечены к ответственности».

Через десять недель после вторжения, в результате которого погибли тысячи украинцев и перемещено более 10 миллионов человек, комиссия предлагает поэтапно отказаться от импорта российской сырой нефти в течение шести месяцев и нефтепродуктов до конца года. Однако несколько государств на восточном фланге ЕС хотят получить дополнительное время для подготовки к эмбарго, и Венгрия заявляет, что может поддержать санкции только в том случае, если поставляемая по трубопроводам российская нефть будет освобождена от этих мер.

Фон дер Ляйен также предложила запретить Сбербанку, крупнейшему кредитору России, и двум более мелким банкам доступ к международной платежной системе Swift, а трем государственным языковым компаниям в Москве запретить доступ в эфир ЕС за то, что они выступают в качестве рупоров режима Президента россии Владимира Путина. «Путин должен заплатить высокую цену за жестокую агрессию», — сказала она.

Италия. «La Stampa». Главное заглавие: «Горючее от дьявола» —

«ЕС: шесть месяцев, чтобы перекрыть краны в Москве, но Венгрия говорит «нет», – надпись сверху

Два заголовка:

«Последний штурм «Азовстали», тишина после бомб».

«Сокровища Патриарха Кирилла в прицелах Запада».

• «Почему Байден требует устранения Путина», — говорится еще в одном заголовке

«Российская нефть. Европа разделена» — таково сегодня основное название La Repubblica. «Шестой пакет санкций, предусматривающий эмбарго против черного золота Москвы, заблокирован перекрестным вето. В черном списке Брюсселя патриарх Кирилл, союзник Путина. Оккупанты врываются в металлургический завод, «но Азовсталь дает бой».

Заголовки:

200 миллионов голодающих от войн.

В Одессе зерно остается в элеваторах.

• Интервью: «Для договоров ЕС пришло время переломного момента»

Швеция. «Aftonbladet», вышла с заголовками на фото: «РАСКРЫТ ТАЙНЫЙ ПЛАН ВОЙНЫ ПУТИНА. Советы в документе. Хочет ввести военное положение в государстве

Швейцария. «Tages-Anzeiger». Заголовок: «Нефтяное эмбарго: ЕС требует дополнительных санкций».

Еврокомиссия намерена заморозить импорт нефти до конца года. Против этого выступают Венгрия, Чехия и Словакия.

Германия. Газета «FAZ». – Заглавие над фото: «Жизнь после Мариуполя»

Подпись под фото: Галина Дегтярова грезит Мариуполем: садами, проспектами, Азовским морем. Но потом пришли россияне, бомбы, морозные ночи в подвале. Там же скрывался мальчик Сергей, для него была приобретена лампа с батарейками.

Так он мог нарисовать своих соседей по комнате.

Галине Дегтяровой сфотографировалась с ним, когда она проезжала в Запорожье. Ей больше не придется спать в своем спальнике. Она делает все, что может помочь другим в своем родном городе. О возвращении не может быть и речи

Колонка справа: «Отрыв от России»

С проектом того, что сейчас является шестым пакетом санкций против России, представленным в Брюсселе, ЕС впервые атакует важнейший источник дохода Путина. Для российского государственного бюджета экспорт нефти важнее газа, о котором так много спорят в Германии. Предыдущие пакеты санкций являлись уже крупными калибрами, которых пострадает российская экономика. Но этим шагом Европа начинает разрывать ключевые экономические связи с Россией. Геополитически это все больше ведет к изоляции страны, формированию нового железного занавеса.

Когда два с половиной месяца назад началась война, казалось, что до таких радикальных мер еще далеко. Гибкость нефтяного рынка облегчает, в частности, федеральное правительство возможность быстрого освобождения от своей (самостоятельной) зависимости от российского сырья; только с газом это выглядит иначе, как мы все знаем. Указание фон дер Ляйен о том, что побочный ущерб для ЕС и его партнеров должен быть как минимум, разумно, поэтому запланированные переходные периоды до конца года оправданы. Другие государства-члены должны ответить на оговорки, которые все еще существуют в Венгрии, при условии, что они носят технический характер. Только Путин не имеет отношения к разногласиям в ЕС.

Танки все равно сразу не остановятся, у России есть большие (военные) резервы. В случае нефти, не так привязанной к трубопроводам, также есть альтернативы клиентам в Азии и других регионах мира. В первую очередь, западные санкции усиливают давление в путинском политическом котле дома. В лучшем случае это заставит его показаться, возможно это приведет к его падению, но, вероятно, он создаст противодействие в другом месте. Выиграть войну в Украине, как хотела фон дер Ляйен, — амбициозная цель, которую невозможно достичь одними санкциями.

Главный материал: «Еврокомиссия предлагает нефтяное эмбарго против России

Мы хотим, чтобы Украина выиграла войну»

Хабек: Достаточно переходного периода

Еще матриал: «Железнодорожная инфраструктура под ударом»

Пострадали украинские подстанции

Штайнмайер: С радостью встречусь с Зеленским

Министерство обороны Украины со ссылкой на данные разведки сообщило, что Россия планирует военный парад в Мариуполе на 9 мая.

Между тем спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не планирует никакой общей мобилизации.

Депутат фракции СДПГ Маттиас Мирш призвал к большему доверию к канцлеру Шольцу, когда речь идет о поставках оружия в Украину. «В конце концов, федеральному правительству нужна уверенность, чтобы самостоятельно судить, какая поставка какого оружия подходит. Для этого нет учебника», – сказал Мирш в интервью F.A.Z. В конце двухдневной закрытой конференции федерального правительства Шольц подтвердил, что его поездка в Киев все еще препятствует тому, что федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер был «не приглашен».

Штайнмайер в среду подчеркнул, что готов пообщаться с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Мы, немцы, искренне поддерживаем Украину, — сказал Штайнмайер во время визита в Румынию, — и, конечно, тоже в обмен с моим украинским коллегой, если это возможно». поставки оружия.

Газета «Der Tagesspiegel». –«Москва заявила об атаках при поставке оружия»

Россия специально бомбит вокзалы в Украине

ЕС инициирует нефтяное эмбарго

• Штайнмайер обращается к Зеленскому

Газета «Augsburger Allgemeine». Заголовок: «К сожалению, это не голубь мира»

Подпись под фото: Объявит ли Путин всеобщую мобилизацию 9 мая?

В последнее время было много предположений о том, что произойдет перед «Днем Победы» в России и войне с Украиной. Говорили, что президенту Путину срочно необходим отчет об успехах до 9 мая, что так важно для него. Но этого пока не произошло, поэтому есть опасения, что он обострится именно в день празднования победы над фашистской Германией и объявит общую мобилизацию. В любом случае традиционные военные парады в Москве репетировались круглосуточно, и то, что в нашей картине появился голубь, не может скрыть того факта, что до мира в Украине еще далеко.

Главный материал: «Осенней нефти из России больше нет. Энергетика Планы по новым санкциям есть. Но у ЕС есть сопротивление».

Материал: «Штайнмайер не осуждает Зеленского». Федеральный президент ищет повод для разговора после апрельского скандала.

Азия

Турция. «Daily Sabah» – «ЕС предлагает запретить российскую нефть, чтобы заставить Путина «заплатить высокую цену».

Жесточайшие меры, чтобы наказать Москву за ее войну в Украине

Вчера высокопоставленное должностное лицо Европейского Союза предложило поэтапное нефтяное эмбарго в отношении России, санкции в отношении ее главного банка и запрет российским вещателям на европейские радиоволны. Шестой раунд санкций ЕС, если он будет согласован государствами-членами, станет водоразделом для крупнейшего торгового блока в мире, который зависит от российской нефти и газа и должен найти альтернативные источники как раз в тот момент, когда цены на энергоносители стремительно растут.

Нежелание вводить санкции, которые нанесут ущерб экономике ЕС, а также Москве, исчезло в последние недели, когда вторжение России в Украину вызвало ужасные картины резни в городах и беспокойство по возобновлению наступления на востоке страны.

Блок: ЭСКАЛАЦИЯ ВОЙНЫ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ ПРИ НАДЕЖДЕ НА ЭВАКУАЦИИ

РУССКИЕ силы открыли артиллерийский огонь по городам на востоке Украины, убив и ранив десятки мирных жителей, и начали штурм сталелитейного завода в Мариуполе, поскольку украинские официальные лица надеются на дальнейшую эвакуацию с этого места, где десятки мирных жителей оказались в обстреле. .

Подпись под фото:

Машины горят на нефтебазе во время российского вторжения в Макеевке, восточнее Донецка, восточная Украина, 4 мая 2022 года.

Индия. «the pioneer» – «Моди встречается с Макроном как с другом, чтобы укрепить стратегические двусторонние связи». Война в Украине была также в переговорах

Премьер-министр Нарендра Моди встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном в среду и обсудил вопросы двусторонних и взаимных интересов, а также региональные и глобальные события на фоне агрессии России против Украины.

«Премьер-министр Нарендра Моди и президент Эммануэль Макрон встречаются в Париже. Эта встреча придаст импульс дружбе между Индией и Францией», — написала в Твиттере канцелярия премьер-министра вместе с фотографией, на которой Моди и Макрон обнимаются.

Макрон провел тет-а-тет с Моди перед переговорами на уровне делегаций в Елисейском дворце – официальной резиденции президента Франции.

Моде, прибывший в Париж из Дании на заключительном этапе своего европейского турне по трем странам, проведет большие переговоры с Макроном, переизбранным на высшую должность неделю назад. Его визит проходит на фоне украинского кризиса, который объединил большую часть Европы против России.

Ожидается, что лидеры двух стран обсудят, как обеспечить прекращение боевых действий в Украине и смягчить глобальные экономические последствия конфликта.

Во вторник Макрон побеседовал со своим российским коллегой Владимиром Путиным и призвал Москву подняться на уровень своей ответственности как постоянный член Совета Безопасности ООН, прекратив эту разрушительную агрессию, говорится в заявлении Франции.

Проблема Украины также занимала ведущее место на втором саммите Индии и Северной Европы, на котором в среду в Копенгагене присутствовали премьер-министр Моди и его коллеги из Финляндии, Исландии, Швеции, Норвегии и Дании.

Заголовок анонс на первой полосе: «НЕТ СДЕЛКИ БЕЗ ВЫХОДА РОССИИ: ЗЕЛЕНСКИЙ»

Китай. «CNINA DAILY»

«Китай раскритиковал США за то, что они обвиняют и очерняют его позицию»

Посольство Китая в Соединенных Штатах осудило и опровергло недавнее заявление Госдепартамента США, в котором критиковалась позиция Пекина по ситуации в Украине, заявив, что «обвинения и клевета просто не решат проблему».

«Позиция Китая по украинскому вопросу беспристрастна, объективна и безупречна», — заявил представитель посольства в комментариях, опубликованных на сайте посольства в среду.

В понедельник Государственный департамент США опубликовал на своем веб-сайте заявление, в котором утверждается, что китайские официальные лица и СМИ демонстрируют поддержку Китаем России, поскольку они «регулярно усиливают кремлевскую пропаганду, теорию заговора и дезинформацию» по украинскому вопросу.

В ответ представитель китайского посольства заявил, что «американская сторона должна серьезно задуматься», когда дело доходит до распространения дезинформации.

«Именно официальные лица и СМИ США распространили слухи о том, что Китай заранее знал и молча поддержал военную акцию России, что Китай помог России уклониться от санкций и оказывал России военную поддержку. Это дезинформация во всех смыслах этого слова», – сказал представитель.

Кроме того, пресс-секретарь отметил, что США вели войны в Ираке, Афганистане и Сирии, в результате которых погибли 335 тысяч мирных жителей, и «это не дезинформация».

«Подавляющее большинство стран мира выступают за разрешение российско-украинского конфликта путем диалога и переговоров, и ни одна из них не хочет эскалации или выхода из-под контроля. Это не дезинформация», — добавил представитель.

В заявлении Госдепартамента США подверглась критике недавняя критика Пекина в адрес Вашингтона, спонсируемого биолабораторией в Украине, и он назвал эту критику «сфабрикованными обвинениями».

Обжалуя претензии Вашингтона, представитель китайского посольства отметил, что США признали, что у них 26 биолабораторий в Украине, в рабочем документе, который они представили в прошлом году на встрече государств-участников Конвенции о биологическом оружии.

«Согласно информационному бюллетеню, опубликованному Министерством обороны США в марте, США поддерживают 46 объектов в Украине. Это не дезинформация», – сказал представитель.

США должны приветствовать общую проверку международным сообществом в рамках Организации Объединенных Наций и Конвенции по биологическому оружию, добавил представитель.

Отметив, что обе страны являются постоянными членами Совета Безопасности ООН, пресс-секретарь заявил, что Пекин и Вашингтон «должны работать вместе с остальным международным сообществом для скорейшего политического урегулирования украинского кризиса».

«Мы должны работать вместе, чтобы как можно быстрее добиться прекращения огня, увеличить гуманитарную помощь Украине и защитить мирных жителей. Мы должны усилить координацию для большей безопасности мировой энергетики, продовольствия и цепочки снабжения», – добавил представитель.

США. Газета «NYT» — Фото 1: «Украинская бронетехника в восточном городе Харькове в среду, рядом с дымом от ударов российских с ракет».

Заголовок: «США помогли Киеву атаковать российских генералов» Помощь Украине включает разведданные в режиме реального времени

Фото 2: «Эвакуационные автобусы направляются в украинский Донбасс, где в последнее время обострились боевые действия».

Статья: «По мере приближения праздника опасаются эскалации со стороны Путина»

ЕС. Предлагает запрет на нефть, усиливая давление.

«WSJ». Подпись под фото: «Украинские воины в Харькове в среду. Второй по величине город страны за последние дни потерпел гораздо меньше обстрелов со стороны России.

Главный материал: «Украинцы возвращают деревни, ослабляя давление на Харьков»