Что отмечают православные 19 сентября?

По легенде, в древнем городе Колоссы, который находился на территории современной Турции, был храм, посвящённый архангелу Михаилу. Его построил местный житель на месте целебного источника в благодарность за исцеление своей дочери.

В этом храме служил Архипп Херотопский. Язычники решили убить христианина и уничтожить храм. Для этого они соединили в один поток две горные реки и направили его на храм. Архипп начал молиться архангелу Михаилу. В этот момент появился сам святой и, ударив жезлом по горе, открыл в ней широкую расселину. Туда устремились воды потока, а храм остался невредимым. В честь этого чуда город стал называться Хоны, что означает «расселина, отверстие».

Напомним, в Священном Писании архангел Михаил упоминается как «князь», «вождь воинства Господня». Он изображается с огненным мечом в руке или копьем, низвергающим дьявола. В православной традиции его называют Архистратигом, что значит «глава святого воинства Ангелов и Архангелов».