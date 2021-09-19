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Что отмечают православные 19 сентября?

Что отмечают православные 19 сентября?

Сегодня, 19 сентября, православные вспоминают одно из чудес Архистратига Михаила, которое произошло в Хонах.

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По легенде, в древнем городе Колоссы, который находился на территории современной Турции, был храм, посвящённый архангелу Михаилу. Его построил местный житель на месте целебного источника в благодарность за исцеление своей дочери.

В этом храме служил Архипп Херотопский. Язычники решили убить христианина и уничтожить храм. Для этого они соединили в один поток две горные реки и направили его на храм. Архипп начал молиться архангелу Михаилу. В этот момент появился сам святой и, ударив жезлом по горе, открыл в ней широкую расселину. Туда устремились воды потока, а храм остался невредимым. В честь этого чуда город стал называться Хоны, что означает «расселина, отверстие».

Напомним, в Священном Писании архангел Михаил упоминается как «князь», «вождь воинства Господня». Он изображается с огненным мечом в руке или копьем, низвергающим дьявола. В православной традиции его называют Архистратигом, что значит «глава святого воинства Ангелов и Архангелов».

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Редакция ПРОФИЛЬ

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