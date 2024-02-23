Що відзначають 23 лютого: День тенісу, дизельного двигуна та інші свята

23 лютого — це день, коли можна відсвяткувати різні події, що мають значення для різних людей. Серед них і День тенісу і дизельного двигуна.
Міжнародний день протидії булінгу
Цей день присвячений боротьбі з насильством та цькуванням серед дітей та підлітків. Він висвітлює проблему булінгу та підкреслює важливість спільних зусиль у протидії цьому негативному явищу.
День гри в теніс
Це свято відзначається любителями та професіоналами тенісу по всьому світу. Воно сприяє популяризації цього спорту та підкреслює значення активного способу життя та здорового спорту.
Всесвітній день взаєморозуміння і миру
Це свято спрямоване на підтримку взаєморозуміння між культурами та націями, на сприяння миру та усунення конфліктів. Воно підкреслює важливість діалогу, толерантності та співпраці для досягнення гармонії в суспільстві.
День дизельного двигуна
Це свято відзначає досягнення в галузі автомобільної техніки, яке пов’язане з винайденням та впровадженням дизельних двигунів. Воно відзначає важливість цього типу двигунів у транспортній та промисловій сферах, а також сприяє обміну знаннями та інноваціям у цій галузі.
Іменини 23 лютого
23 лютого іменини святкують: Антон, Василь, Аркадій, Герман, Геннадій, Іван, Григорій, Марк, Лука, Прохор, Петро, Семен, Валентина, Ганна, Галина.
Хто з відомих людей народився 23 лютого
У цей день народилися:
- 1758 рік: народження видатного українського поета Василя Капніста;
- 1878 рік: народження українського художника-авангардиста Казимира Малевича;
- 1954 рік: народження банкіра та третього президента України Віктора Ющенка.
Пам’ятні дати 23 лютого
- 303 рік: Римський імператор Діоклетіан видає наказ про руйнування християнської церкви в Нікомидії;
- 532 рік: Візантійський імператор Юстиніан I видає наказ про будівництво нової православної базиліки в Константинополі (знаної тепер як Собор Святої Софії);
- 1205 рік: Німецько-земгальське військо перемагає литовців у битві при Роденпойсі;
- 1455 рік: Видана Біблія Гутенберга;
- 1554 рік: Війська мапуче під керівництвом Лаутаро перемагають іспанців у битві при Маріхуену в Чилі;
- 1778 рік: Американська революція: барон фон Штойбен прибуває до Веллі-Фордж, штат Пенсильванія, щоб навчати Континентальну армію;
- 1821 рік: Олександр Іпсіланті розпочинає грецьку війну за незалежність;
- 1863 рік: Британські дослідники оголошують відкриття джерела річки Нілу;
- 1874 рік: Британський майор Волтер Вінгфілд отримує патент на нову гру на відкритому повітрі, яку зараз знаємо як теніс;
- 1886 рік: Американець Чарльз Голл винаходить спосіб електролітичного отримання алюмінію;
- 1934 рік: Леопольд III стає королем Бельгії;
- 1944 рік: Починається депортація чеченського народу;
- 1978 рік: Відбувається дебютний виступ нового гурту Девіда Ковердейла «Whitesnake»;
- 2000 рік: Карлос Сантана отримує 8 нагород «Ґреммі» з 10 можливих номінацій;
- 2010 рік: Невідомі злочинці зливають понад 2,5 мільйона літрів дизельного палива та інших вуглеводнів у річку Ламбро, що призводить до екологічної катастрофи.