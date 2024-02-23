Що відзначають 23 лютого: День тенісу, дизельного двигуна та інші свята

Міжнародний день протидії булінгу

Цей день присвячений боротьбі з насильством та цькуванням серед дітей та підлітків. Він висвітлює проблему булінгу та підкреслює важливість спільних зусиль у протидії цьому негативному явищу.

День гри в теніс

Це свято відзначається любителями та професіоналами тенісу по всьому світу. Воно сприяє популяризації цього спорту та підкреслює значення активного способу життя та здорового спорту.

Всесвітній день взаєморозуміння і миру

Це свято спрямоване на підтримку взаєморозуміння між культурами та націями, на сприяння миру та усунення конфліктів. Воно підкреслює важливість діалогу, толерантності та співпраці для досягнення гармонії в суспільстві.

День дизельного двигуна

Це свято відзначає досягнення в галузі автомобільної техніки, яке пов’язане з винайденням та впровадженням дизельних двигунів. Воно відзначає важливість цього типу двигунів у транспортній та промисловій сферах, а також сприяє обміну знаннями та інноваціям у цій галузі.

Іменини 23 лютого

23 лютого іменини святкують: Антон, Василь, Аркадій, Герман, Геннадій, Іван, Григорій, Марк, Лука, Прохор, Петро, Семен, Валентина, Ганна, Галина.

Хто з відомих людей народився 23 лютого

У цей день народилися:

1758 рік: народження видатного українського поета Василя Капніста;

1878 рік: народження українського художника-авангардиста Казимира Малевича;

1954 рік: народження банкіра та третього президента України Віктора Ющенка.

Пам’ятні дати 23 лютого