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Що відзначають 23 лютого: День тенісу, дизельного двигуна та інші свята

Що відзначають 23 лютого: День тенісу, дизельного двигуна та інші свята

23 лютого — це день, коли можна відсвяткувати різні події, що мають значення для різних людей. Серед них і День тенісу і дизельного двигуна.

Міжнародний день протидії булінгу

Цей день присвячений боротьбі з насильством та цькуванням серед дітей та підлітків. Він висвітлює проблему булінгу та підкреслює важливість спільних зусиль у протидії цьому негативному явищу.

День гри в теніс

Це свято відзначається любителями та професіоналами тенісу по всьому світу. Воно сприяє популяризації цього спорту та підкреслює значення активного способу життя та здорового спорту.

Всесвітній день взаєморозуміння і миру

Це свято спрямоване на підтримку взаєморозуміння між культурами та націями, на сприяння миру та усунення конфліктів. Воно підкреслює важливість діалогу, толерантності та співпраці для досягнення гармонії в суспільстві.

День дизельного двигуна

Це свято відзначає досягнення в галузі автомобільної техніки, яке пов’язане з винайденням та впровадженням дизельних двигунів. Воно відзначає важливість цього типу двигунів у транспортній та промисловій сферах, а також сприяє обміну знаннями та інноваціям у цій галузі.

Іменини 23 лютого

23 лютого іменини святкують: Антон, Василь, Аркадій, Герман, Геннадій, Іван, Григорій, Марк, Лука, Прохор, Петро, Семен, Валентина, Ганна, Галина.

Хто з відомих людей народився 23 лютого

У цей день народилися:

  • 1758 рік: народження видатного українського поета Василя Капніста;
  • 1878 рік: народження українського художника-авангардиста Казимира Малевича;
  • 1954 рік: народження банкіра та третього президента України Віктора Ющенка.

Пам’ятні дати 23 лютого

  • 303 рік: Римський імператор Діоклетіан видає наказ про руйнування християнської церкви в Нікомидії;
  • 532 рік: Візантійський імператор Юстиніан I видає наказ про будівництво нової православної базиліки в Константинополі (знаної тепер як Собор Святої Софії);
  • 1205 рік: Німецько-земгальське військо перемагає литовців у битві при Роденпойсі;
  • 1455 рік: Видана Біблія Гутенберга;
  • 1554 рік: Війська мапуче під керівництвом Лаутаро перемагають іспанців у битві при Маріхуену в Чилі;
  • 1778 рік: Американська революція: барон фон Штойбен прибуває до Веллі-Фордж, штат Пенсильванія, щоб навчати Континентальну армію;
  • 1821 рік: Олександр Іпсіланті розпочинає грецьку війну за незалежність;
  • 1863 рік: Британські дослідники оголошують відкриття джерела річки Нілу;
  • 1874 рік: Британський майор Волтер Вінгфілд отримує патент на нову гру на відкритому повітрі, яку зараз знаємо як теніс;
  • 1886 рік: Американець Чарльз Голл винаходить спосіб електролітичного отримання алюмінію;
  • 1934 рік: Леопольд III стає королем Бельгії;
  • 1944 рік: Починається депортація чеченського народу;
  • 1978 рік: Відбувається дебютний виступ нового гурту Девіда Ковердейла «Whitesnake»;
  • 2000 рік: Карлос Сантана отримує 8 нагород «Ґреммі» з 10 можливих номінацій;
  • 2010 рік: Невідомі злочинці зливають понад 2,5 мільйона літрів дизельного палива та інших вуглеводнів у річку Ламбро, що призводить до екологічної катастрофи.
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Редакція ПРОФІЛЬ

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