Что нового в судьбе одесского яхт-клуба?

Черноморский яхт-клуб в Отраде уже не собираются продавать. На сегодняшний день Фонд госимущества Украины уже не рассматривает его как объект для приватизации.
Также известно, что в яхт-клубе поменяли директора — исполняющим обязанности стал яхтенный капитан и председатель Парусной федерации Одесской области Альберт Кабаков.
Сейчас яхтсмены вместе планируют перспективный план развития клуба.
В планах — соревнования и праздники, «открытые» выходные и пикники на берегу моря с видом на яхты
Альберт Кабаков рассказал, что члены федерации намерены делать из яхт-клуба настоящий центр парусного спорта в Одессе, где даже будут готовить олимпийских чемпионов.
Фото: odessanews.biz
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