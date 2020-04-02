Что нового в судьбе одесского яхт-клуба?

Черноморский яхт-клуб в Отраде уже не собираются продавать. На сегодняшний день Фонд госимущества Украины уже не рассматривает его как объект для приватизации.

Также известно, что в яхт-клубе поменяли директора — исполняющим обязанности стал яхтенный капитан и председатель Парусной федерации Одесской области Альберт Кабаков.

Сейчас яхтсмены вместе планируют перспективный план развития клуба.

В планах — соревнования и праздники, «открытые» выходные и пикники на берегу моря с видом на яхты

Альберт Кабаков рассказал, что члены федерации намерены делать из яхт-клуба настоящий центр парусного спорта в Одессе, где даже будут готовить олимпийских чемпионов.

Фото: odessanews.biz

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