Что нарушали на выборах в Одессе?

В день голосования в Одессе было зафиксировано более 110 сообщений о нарушениях.

Только за полдня голосования правоохранители получили 44 сообщения о возможных нарушениях на избирательных участках в Одессе. В целом же в Одессе было зафиксировано более 110 соответствующих сообщений. По информации КИУ, характер и количество нарушений практически не изменились, по сравнению с выборами президента в 2019 году и парламентскими выборами 2014 года.

Как мы уже сообщали, в «день тишины» на улицах города бигборды с отрытой агитацией сменились на бигборды со скрытой агитацией. В этот день, по информации Комитета избирателей Украины, по количеству незаконной агитации лидировали три политические партии: «Слуга народа», «Оппозиционная платформа – За Жизнь» и «Оппозиционный блок». На бордах, столбах и в парадных была размещена реклама других политсил, но в меньшем количестве.

Что же касается самого дня выборов, то первое нарушение было зафиксировано рядом с избирательным участком на улице Льва Толстого. Агитационные надписи заметили на автомобиле одессита. Подобные нарушения зафиксировали в Измаиле и Рени.

Также полицейские неоднократно находили «тетради с фамилиями и цифрами». Как уже сообщала «Одесская жизнь», «подкупателя» голосов задержали вчера в Подольске.

В то же время не пришлось далеко ходить за вознаграждением продавшим свои голоса в Ананьевском районе. Там у одного из членов комисии на рабочем месте изъяли лист бумаги с фамилиями и цифрами. По данным пресс-службы полиции, вероятно, на нем были записаны суммы за голосование.

Помимо прочего, одесские полицейские и журналисты в день выборов фиксировали преждевременное составление протоколов членами избирательной комиссии. В то же время по закону этот протокол должен составляться уже после окончания голосования.

Нельзя пропустить уже типичные для Одессы сообщения о «минированиях» — выборы тоже не обошлись без них.

В день выборов по всей территории Украины в правоохранительные органы поступило 2105 сообщений о возможных нарушениях, в том числе:

незаконная агитация — 504

подкуп избирателей — 74

препятствие осуществлению избирательного права — 67

конфликты — 46

фотографирование бюллетеней — 38

повреждение бюллетеней — 31

сообщения о минировании — 26.

Фото:prm.ua