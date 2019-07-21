fbpx

Новости Одессы и Одесской области

Деньги и тетрадь с фамилиями: как в Подольске подкупали избирателей

Деньги и тетрадь с фамилиями: как в Подольске подкупали избирателей

В микроавтобусе возле участка можно было получить деньги за галочку напротив «нужного» кандидата в бюллетене.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Одесской области.

По информации правоохранителей, на избирательном участке в Подольске помощники кандидатов в депутатов заметили, что некоторые избиратели после голосования подходят к микроавтобусу. При обыске автомобиля полицейские нашли тетрадь с фамилиями и номерами телефонов, а также деньги. Хозяина автомобиля доставили в отделение полиции, где с ним работают следователи.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса Украины.

Такое нарушение может караться ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок без права занимать определенные должности.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Артем Виноградов
Артем Виноградов
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить