Деньги и тетрадь с фамилиями: как в Подольске подкупали избирателей

В микроавтобусе возле участка можно было получить деньги за галочку напротив «нужного» кандидата в бюллетене.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Одесской области.

По информации правоохранителей, на избирательном участке в Подольске помощники кандидатов в депутатов заметили, что некоторые избиратели после голосования подходят к микроавтобусу. При обыске автомобиля полицейские нашли тетрадь с фамилиями и номерами телефонов, а также деньги. Хозяина автомобиля доставили в отделение полиции, где с ним работают следователи.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса Украины.

Такое нарушение может караться ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок без права занимать определенные должности.