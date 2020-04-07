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Новости Одессы и Одесской области

Что и как нарушали украинцы в первые сутки после ужесточения карантина?

Что и как нарушали украинцы в первые сутки после ужесточения карантина?

Нациполиция Украины подвела итоги первого дня действия ужесточенных мер карантинного режима.

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Так, по данным замглавы Нацполиции Александра Фацевича, на протяжении 6 апреля было зафиксировано 192 нарушения по стране.

Больше всегослучаев было зарегистрировано в Киеве, Львовской, Одесской и Днепропетровской областях.

А самые распространенные виды нарушений – нарушение условий самоизоляции, а также посещение люных мест, в частности, парков и скверов. Встречаются также нарушения, связанные с посещением без маски мест скопления людей.

На нарушителей составили админпротоколы.

К патрулированию в Украине привлекли около 22 тыс. правоохранителей. Из них семь тысяч следят за порядком в парках.

Также оперативники охраняют места обсервации и медучреждения. Кроме того, наряды планируют отправлять к храмам и церквям, где правоохранители проследят за соблюдением карантиного режима.

Пока богослужения в церквях не запрещены, хотя и рекомендовано переместить их в онлайн-пространство.

Однако посещающим их людям необходимо быть в средствах защиты, придерживаться дистанции в полтора метра. В свою очередь, служителям церквей нужно следить, чтобы в храме находилось не больше десяти человек одновременно.

Фото: ГУНП 

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