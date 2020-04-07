Что и как нарушали украинцы в первые сутки после ужесточения карантина?

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Так, по данным замглавы Нацполиции Александра Фацевича, на протяжении 6 апреля было зафиксировано 192 нарушения по стране.

Больше всегослучаев было зарегистрировано в Киеве, Львовской, Одесской и Днепропетровской областях.

А самые распространенные виды нарушений – нарушение условий самоизоляции, а также посещение люных мест, в частности, парков и скверов. Встречаются также нарушения, связанные с посещением без маски мест скопления людей.

На нарушителей составили админпротоколы.

К патрулированию в Украине привлекли около 22 тыс. правоохранителей. Из них семь тысяч следят за порядком в парках.

Также оперативники охраняют места обсервации и медучреждения. Кроме того, наряды планируют отправлять к храмам и церквям, где правоохранители проследят за соблюдением карантиного режима.

Пока богослужения в церквях не запрещены, хотя и рекомендовано переместить их в онлайн-пространство.

Однако посещающим их людям необходимо быть в средствах защиты, придерживаться дистанции в полтора метра. В свою очередь, служителям церквей нужно следить, чтобы в храме находилось не больше десяти человек одновременно.

Фото: ГУНП

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