Фестиваль, концерты и карнавал: афиша Одессы на 9 — 12 мая
Лекция о женщинах в истории Одессы и Концерт ко Дню матери состоятся в одесских библиотеках. Музыкальные события пройдут в Городском саду и Музыкальной академии.
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Любителей живописи ждут на открытии двух интересных художественных выставок. А всех любителей книг приглашают в библиотеку Грушевского поговорить о романе известного украинского писателя Валерьяна Пидмогильного.
Большой Спортивный день пройдет в парке Марка Твена. Интересно будет всем, а не только спортсменам.
О других событиях, как всегда, читайте в нашем обзоре.
Что: Женщины в истории Одессы | Сила сквозь столетие
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 9 мая, 15:30
Что: Концерт ко Дню матери «Только тебе»
Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка Багрицкого
Когда: 9 мая, 15:00
Что: Праздничное мероприятие ко Дню Европы
Где: Городской сад, Ротонда
Когда: 9 мая, 16:00
Что: Заседание книжного клуба. Обсуждение романа «Город» Валериана Пидмогильного
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 9 мая, 15:30
Что: Выставка одесских художников «Автопортрет»
Где: Греческая, 20, Галерея союза художников
Когда: 9 мая, 17:00
Что: Экскурсия по музею электротранспорта
Где: Алексеевская площадь, 21, Депо
Когда: 10 мая, 12:00
Что: Открытие выставки «В пределах цвета и формы»
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 10 мая, 15:00
Что: Субботние встречи на Ротонде
Где: Городской сад
Когда: 10 мая, 15:00
Что: Музыкальный карнавал
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Малый зал
Когда: 10 мая, 16:00
Что: Концерт «Майские солоспивы»
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал
Когда: 10 мая, 16:00
Что: Большой благотворительный Sport Day
Где: Парк Марка Твена
Когда: 11 мая, 16:00
Что: Фестиваль классической и современной музыки «Весенняя музыкальная мозаика»
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал
Когда: 12 – 28 мая
Что: Одесса ХІХ ст. Николай Савич, Владимир Яковлев, Алексей Маркевич
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 12 мая, 15:00
Участие бесплатно по предварительной регистрации
Что: Тренинг «Человек с опытом войны»
Где: Европейская, 27, ТЦ Кадор, 6 этаж
Когда: 12 мая, 18:15