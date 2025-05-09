Фестиваль, концерты и карнавал: афиша Одессы на 9 — 12 мая

Лекция о женщинах в истории Одессы и Концерт ко Дню матери состоятся в одесских библиотеках. Музыкальные события пройдут в Городском саду и Музыкальной академии.

Любителей живописи ждут на открытии двух интересных художественных выставок. А всех любителей книг приглашают в библиотеку Грушевского поговорить о романе известного украинского писателя Валерьяна Пидмогильного.

Большой Спортивный день пройдет в парке Марка Твена. Интересно будет всем, а не только спортсменам.

О других событиях, как всегда, читайте в нашем обзоре.

Что: Женщины в истории Одессы | Сила сквозь столетие

Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 9 мая, 15:30



Что: Концерт ко Дню матери «Только тебе»

Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка Багрицкого

Когда: 9 мая, 15:00

Что: Праздничное мероприятие ко Дню Европы

Где: Городской сад, Ротонда

Когда: 9 мая, 16:00

Что: Заседание книжного клуба. Обсуждение романа «Город» Валериана Пидмогильного

Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 9 мая, 15:30



Что: Выставка одесских художников «Автопортрет»

Где: Греческая, 20, Галерея союза художников

Когда: 9 мая, 17:00



Что: Экскурсия по музею электротранспорта

Где: Алексеевская площадь, 21, Депо

Когда: 10 мая, 12:00

Что: Открытие выставки «В пределах цвета и формы»

Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 10 мая, 15:00



Что: Субботние встречи на Ротонде

Где: Городской сад

Когда: 10 мая, 15:00

Что: Музыкальный карнавал

Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Малый зал

Когда: 10 мая, 16:00



Что: Концерт «Майские солоспивы»

Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал

Когда: 10 мая, 16:00



Что: Большой благотворительный Sport Day

Где: Парк Марка Твена

Когда: 11 мая, 16:00

Что: Фестиваль классической и современной музыки «Весенняя музыкальная мозаика»

Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал

Когда: 12 – 28 мая

Что: Одесса ХІХ ст. Николай Савич, Владимир Яковлев, Алексей Маркевич

Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 12 мая, 15:00

Участие бесплатно по предварительной регистрации

Что: Тренинг «Человек с опытом войны»

Где: Европейская, 27, ТЦ Кадор, 6 этаж

Когда: 12 мая, 18:15

