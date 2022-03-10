Что делать одесситам, если нет возможности передать показания газовых счетчиков?

Компания «Одессагаз-Поставка» информирует, что в это сложное для Украины время продолжает обеспечивать газом всех своих клиентов и, вместе со всеми гражданами и бизнесом, активно помогает Вооруженным Силам Украины.

«Мы с пониманием относимся к трудностям, которые сейчас возникают, но просим своевременно платить за потребленный природный газ, чтобы мы и дальше могли выполнять все свои функции по обеспечению предприятий и граждан голубым топливом. Сейчас крайне важно, чтобы экономика страны работала, ей нужен газ, который мы должны бесперебойно предоставлять»,

– сказано в сообщении компании.

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При этом в компании «Одессагаз-Поставка» поясняют: если у вас нет возможности передать показатели счетчика газа Оператору ГРМ – АО «Одессагаз», оплачивайте фактически потребленный вами газ.

Узнать информацию о начислениях и получить электронный счет можно по таким доступным сервисам:

личный кабинет для бытовых потребителей на сайте ООО «Одессагаз-Поставка: gazpostach.od.ua;

чат-боты в Viber и Telegram (Viber: gazpostach.od.ua/support; Телеграм: gazpostach.od.ua/tsupport);

контакт-центр: 0-800-20-10-04 (бесплатно); (093) 170-36-66 (согласно тарифам вашего оператора).

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