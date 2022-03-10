Новости Одессы и Одесской области

Что делать одесситам, если нет возможности передать показания газовых счетчиков?

Что делать одесситам, если нет возможности передать показания газовых счетчиков?

Компания «Одессагаз-Поставка» информирует, что в это сложное для Украины время продолжает обеспечивать газом всех своих клиентов и, вместе со всеми гражданами и бизнесом, активно помогает Вооруженным Силам Украины.

«Мы с пониманием относимся к трудностям, которые сейчас возникают, но просим своевременно платить за потребленный природный газ, чтобы мы и дальше могли выполнять все свои функции по обеспечению предприятий и граждан голубым топливом. Сейчас крайне важно, чтобы экономика страны работала, ей нужен газ, который мы должны бесперебойно предоставлять»,

Рецепты

– сказано в сообщении компании.

Еще по теме: Как связаться с газовыми службами?

При этом в компании «Одессагаз-Поставка» поясняют: если у вас нет возможности передать показатели счетчика газа Оператору ГРМ – АО «Одессагаз», оплачивайте фактически потребленный вами газ.

Узнать информацию о начислениях и получить электронный счет можно по таким доступным сервисам:

  • личный кабинет для бытовых потребителей на сайте ООО «Одессагаз-Поставка: gazpostach.od.ua;
  • чат-боты в Viber и Telegram (Viber: gazpostach.od.ua/support; Телеграм: gazpostach.od.ua/tsupport);
  • контакт-центр: 0-800-20-10-04 (бесплатно); (093) 170-36-66 (согласно тарифам вашего оператора).

Цей матеріал також доступний українською

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Цей матеріал також доступний українською

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить