Как связаться с газовыми службами?

В условиях военной агрессии РФ против Украины коммунальные службы стараются обеспечить потребителей комфортными условиями проживания. Вместе с тем, многие предприятия, в том числе газовые службы, снова работают в дистанционном режиме.
Компания «Одессагаз-Поставка» напоминает, что работает в обычном режиме обслуживания – всегда на связи. При необходимости потребителей просят обращаться:
в Контакт- центр по телефонам:
- 0-800-20-10-04 (звонки бесплатные);
- (093) 170-36-66 (оплата по тарифам вашего оператора);
через чат-боты в Вайбере и Телеграм:
- Вайбер: gazpostach.od.ua/support;
- Телеграм: gazpostach.od.ua/tsupport.
Информацию также можно почерпнуть на сайте предприятия (gazpostach.od.ua) или в личном кабинете.
Компания «Одесагаз» по вопросам распределения газа просит обращаться на многоканальный телефон:
- (067) 443-31-04 (оплата по тарифам вашего оператора).
Газовые компании находятся под постоянной охраной и контролем. Круглосуточно дежурят аварийно-ремонтные бригады, которые готовы выезжать на место аварий.
Со своей стороны, компании просят потребителей в это непростое время по возможности оплачивать услуги по поставке и распределению газа.
Ольга Новикова
Фото: 112.ua
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