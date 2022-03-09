Как связаться с газовыми службами?

Как одесситам дозвониться в полицию, если линия «102» не отвечает? Управление Нацполиции в Одесской области обнародовало альтернативные номера телефонов, по которым жители области могут звонить в случае если невозможно дозвониться на специальную полицейскую линию «102». ПОДРОБНЕЕ

Оплата за газ: как по-новому будут учитывать голубое топливо для потребителей Начиная с мая 2022 года Украина переходит на учет газа в единицах энергии (киловатт-часах), а не в кубических метрах. Дело в том, что при подсчете газа в кубометрах не учитывается калорийность топлива, из-за чего в разных регионах на те же цели может потребоваться разный объем голубого топлива. ПОДРОБНЕЕ

Как экономить газ в квартире и в частном доме: советы потребителям Когда речь идет об экономии газа, первое, о чем вспоминают, — установка счетчиков. И это верно. Но есть и другие возможности платить за газ меньше: в зависимости от того, для чего используется газ. Какие? Об этом нам рассказали специалисты компании «Одессагаз — Поставка». ПОДРОБНЕЕ