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Как связаться с газовыми службами?

Как связаться с газовыми службами?

В условиях военной агрессии РФ против Украины коммунальные службы стараются обеспечить потребителей комфортными условиями проживания. Вместе с тем, многие предприятия, в том числе газовые службы, снова работают в дистанционном режиме.

Рецепты

Компания «Одессагаз-Поставка» напоминает, что работает в обычном режиме обслуживания – всегда на связи. При необходимости потребителей просят обращаться:

в Контакт- центр по телефонам:

  • 0-800-20-10-04 (звонки бесплатные);
  • (093) 170-36-66 (оплата по тарифам вашего оператора);

через чат-боты в Вайбере и Телеграм:

  • Вайбер: gazpostach.od.ua/support;
  • Телеграм: gazpostach.od.ua/tsupport.

Информацию также можно почерпнуть на сайте предприятия (gazpostach.od.ua) или в личном кабинете.

Компания «Одесагаз» по вопросам распределения газа просит обращаться на многоканальный телефон:

  • (067) 443-31-04 (оплата по тарифам вашего оператора).

Газовые компании находятся под постоянной охраной и контролем. Круглосуточно дежурят аварийно-ремонтные бригады, которые готовы выезжать на место аварий.

Со своей стороны, компании просят потребителей в это непростое время по возможности оплачивать услуги по поставке и распределению газа.

Ольга Новикова

Фото: 112.ua

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Редакция ПРОФИЛЬ

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