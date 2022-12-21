Что делать, если вашего адреса нет в графике отключений света

В случае отсутствия вашего адреса в графике или несовпадения реальной ситуации с графиком – надо сообщить об этом в ДТЭК Одесские Электросети.

Как сообщили в компании, для них важна обратная связь, чтобы в сжатые сроки сделать графики максимально удобными для пользователей.

Самый быстрый способ – написать им в частные сообщения на Facebook-странице ДТЭК Одесские Электросети.

Также можно подать заявку на сайте компании в разделе «Отсутствует электроэнергия?» — https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns. Заявки принимаются в том числе через колл-центр, однако это может занять больше времени из-за большого количества звонков.

Важно помнить. После того как появился свет после отключения, электроприборы нужно включать поочередно. Это поможет избежать аварий из-за перегрузки электросетей и сохранить свет в вашем и соседнем доме.

Напомним, что с 19 декабря в Одессе начали отключать свет по новым графикам.